Моргенштерна и Инстасамку признали угрозой Украины
Украинский языковой омбудсмен заявил о вреде русскоязычного контента, включая мультфильм «Маша и Медведь», для национальной безопасности страны.
Представитель украинского языкового омбудсмена Игорь Спиридонов в интервью YouTube-каналу «Подполье» назвал мультфильм «Маша и Медведь», а также рэперов Моргенштерна (признан иноагентом в РФ) и Инстасамку угрозами национальной безопасности Украины, передает РИА «Новости».
Спиридонов пояснил, что считает распространение российского контента навязыванием русского языка и отметил моральную неприемлемость потребления российской музыки или фильмов на Украине.
По словам чиновника, украинское общество якобы требует полного запрета русскоязычных песен и фильмов. Он выразил уверенность, что потребление такого контента способствует поступлениям в российский бюджет и косвенно содействует финансированию российских вооруженных сил.
В августе украинские СМИ сообщали, что канал с мультфильмом «Маша и Медведь» стал самым популярным детским YouTube-каналом на Украине. Позже депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин предложил запретить этот мультфильм в стране.
Также в начале 2025 года центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал популярную российскую песню «Сигма-бой» инструментом информационной войны Кремля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, активисты движения «Зов народа» обратились к главе СК Александру Бастрыкину и Минюсту с просьбой пересмотреть решение о признании Алишера Моргенштерна* иностранным агентом.
Полиция Киева начала разбирательство после публикации видео с русскими песнями в ночном клубе на территории Голосеевского района.
Следственный комитет заявил об аресте имущества Моргенштерна* и об объявлении музыканта в федеральный розыск.