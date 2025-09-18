Российский посол отверг причастность России к протестам во Франции

Tекст: Дарья Григоренко

«Прежде всего я хочу сказать, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к тем потрясениям, которые происходят сегодня во Франции. Я не исключаю, что сегодня-завтра начнут нас обвинять в этом. Все, что происходит [во Франции], – это внутреннее, рукотворное», – подчеркнул дипломат в эфире «России-24», передает ТАСС.

Мешков обратил внимание на ухудшение экономической ситуации во Франции, отметив, что единственным положительным показателем остается низкий уровень инфляции. По его словам, социально-экономическая обстановка в стране тяжелая, что неизбежно ведет к росту внутренней напряженности.

Посол также выразил сомнение в том, что нынешние протесты могут изменить внешнеполитический курс Франции. Он отметил, что сейчас действует негласный общегосударственный запрет на контакты с российской стороной, из-за чего все политические силы страны дистанцируются от проблем в российско-французских отношениях.

Мешков добавил, что исход текущего внутреннего кризиса во Франции станет очевиден после всенациональных протестов 18 сентября. Дипломат напомнил, что демонстрации 10 сентября были серьезными, но не смогли дестабилизировать ситуацию, и призвал дождаться итогов новых акций.

Напомним, во Франции начались масштабные протесты, которые привели к задержанию более 500 человек и столкновениям между протестующими и полицией в Париже. До этого французские правоохранители задержали сотни участников массовых протестных акций.