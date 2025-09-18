Протестующие заблокировали оборонный завод Eurolinks в Марселе

Протестующие на юге Франции заблокировали оборонный завод Eurolinks

Tекст: Мария Иванова

Протестующие в Марселе заблокировали завод по производству вооружений Eurolinks, об этом сообщила депутат Национального собрания Франции Габриэль Катала на своей странице в соцсети X, передает ТАСС.

Катала написала: «Браво манифестантам, которые сейчас в Марселе блокируют завод по производству вооружений Eurolinks, продающий военную технику Израилю».

Во Франции 18 сентября проходит масштабная забастовка против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти страны прогнозируют участие примерно 900 тыс. человек в различных акциях по всей стране. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. сотрудников полиции и жандармерии, а также бронетехнику и беспилотники.

К настоящему моменту по всей стране задержаны 55 человек, из них семь – в столичном регионе Иль-де-Франс, отмечает агентство.

В четверг агентство Bloomberg отметило рост кризиса управляемости и усиление раскола в Европе.

Ранее, 11 сентября, во Франции начались масштабные протесты, которые привели к задержанию более 500 человек и столкновениям между протестующими и полицией в Париже. До этого французские правоохранители задержали сотни участников массовых протестных акций.