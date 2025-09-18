В Эстонии стартовали учения НАТО

Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО

Дипломат Долгов назвал психозом серию вызовов послов России в МИД стран НАТО

Tекст: Олег Исайченко

«После инцидента с БПЛА в Польше Москва предложила Варшаве провести консультации, но польские власти, у которых, видимо, рыльце в пуху, отказались. В то же время внешнеполитические ведомства стран НАТО одно за другим начали вызывать российских послов», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

Происходящее он назвал «антироссийским психозом». Собеседник напомнил, что дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, но последние вспоминают про наши посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, добавил Долгов.

«Западные правительства сталкиваются с падением рейтингов, протестами, недовольством собственных граждан из-за тяжелой социальной и экономической ситуации внутри стран. На этом фоне элитам, чтобы удержаться у власти, нужен внешний враг. Их цель – переключить внимание населения и мобилизовать его», – детализировал он.

«Государства – члены НАТО занимаются тем, что валят с больной головы на здоровую», – указал собеседник. Долгов напомнил слова Дмитрия Пескова о том, что Североатлантический альянс де-факто вовлечен в войну против России. «Блок несет ответственность за напряженность, которая создается. Мы представляем факты на разных международных площадках в конструктивных форматах, выражаем демарши послам стран Запада», – отметил собеседник.

«Но ставить на поток вызов, скажем, европейских дипломатов нет смысла. Они сейчас оторваны от реальной ситуации, поэтому не рассматриваются в качестве серьезного канала связи. У МИД России есть дела поважнее, чем бесплодное общение с послами стран НАТО», – заключил Долгов.

С 10 сентября многие страны НАТО вызвали российских послов в МИД. Так, во вторник в министерство иностранных дел Дании попросили явиться представителя России Владимира Барбина. Причиной необходимого разговора дипведомство видит «преднамеренное нарушение БПЛА воздушного пространства в Польше».

Посол заявил, что «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных государствах, лишь способствует дальнейшей эскалации напряженности и свидетельствует о заряженности стран альянса на продолжение конфликта на Украине».

Ранее МИД Норвегии вызвал посла России Николая Корчунова. Представители министерства назвали нарушение воздушного пространства Польши «безответственным и неприемлемым» и выразили полную солидарность с Варшавой и союзниками.

В свою очередь, гендиректор политического департамента МИД Болгарии Гергана Караджова вручила послу России Элеоноре Митрофановой письменный демарш, в котором говорилось об осуждении «умышленного нарушения воздушного пространства Польши». Отмечается, что София рассматривает «действия Москвы» как «угрозу безопасности» для Европы.

Из-за инцидента с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши российских дипломатов также вызывали внешнеполитические ведомства Финляндии, Швеции, Чехии, Нидерландов и Испании.

Напомним, 10 сентября польское командование ВС заявило о нарушении некими БПЛА воздушного пространства и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Позднее в Варшаве отчитались об уничтожении нескольких дронов.

Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км. Впрочем, Москва выразила готовность к проведению консультаций с Варшавой.