    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    18 сентября 2025, 12:27 • Новости дня

    В Эстонии стартовали учения НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На эстонской территории начались двухнедельные учения Pikne («Молния»), в которых задействованы 3 тыс. военнослужащих нескольких натовских стран.

    В учениях участвуют примерно 3 тыс. военнослужащих из США, Британии, Франции, Канады, Латвии и Эстонии, передает ТАСС.

    Задействованы подразделения сухопутных, воздушных и морских сил. Основные эпизоды развернутся в северных, западных и восточных районах страны. Участники отработают быструю переброску войск и совместную реакцию на угрозы.

    В эстонском военном ведомстве подчеркнули, что учения имеют тренировочно-оборонительный характер.

    Ранее в Латвии сообщали, что со 2 сентября по 8 октября планируют масштабные учения Namejs 2025, в которых задействуют около 12 тыс. военных из стран НАТО.

    16 сентября 2025, 01:26 • Новости дня
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Британская газета Times заявила, что Индия перешла «красную черту», направив военных для участия в совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025».

    «Индия «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», – пишет Times.

    Издание отмечает, что направление Индией своих военных на эти учения произошло «на фоне ухудшения отношений с США». Times также пишет, что на учениях якобы «отрабатывают конфликт с соседними странами НАТО».

    Индия направила 65 военнослужащих для участия в учениях. Индия заявила, что стремится к укреплению доверия с Россией, а также к обмену опытом, пишут «Ведомости».

    Западные аналитики, слова которых приводит Times, заявили, что Индия «перешла красную черту», а ее участие в учениях назвали «ненужным и выглядящим ужасно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» проходят на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений. Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями.

    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    17 сентября 2025, 11:30 • Новости дня
    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО

    Дипломат Долгов назвал психозом серию вызовов послов России в МИД стран НАТО

    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, однако последние вспоминают про российские посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Так он прокомментировал серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО после инцидента с БПЛА в Польше.

    «После инцидента с БПЛА в Польше Москва предложила Варшаве провести консультации, но польские власти, у которых, видимо, рыльце в пуху, отказались. В то же время внешнеполитические ведомства стран НАТО одно за другим начали вызывать российских послов», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Происходящее он назвал «антироссийским психозом». Собеседник напомнил, что дипломатические отношения России и Запада фактически заморожены, но последние вспоминают про наши посольства, когда им нужно реализовать «грязные политические цели». Сейчас речь идет о нагнетании истерии, добавил Долгов.

    «Западные правительства сталкиваются с падением рейтингов, протестами, недовольством собственных граждан из-за тяжелой социальной и экономической ситуации внутри стран. На этом фоне элитам, чтобы удержаться у власти, нужен внешний враг. Их цель – переключить внимание населения и мобилизовать его», – детализировал он.

    «Государства – члены НАТО занимаются тем, что валят с больной головы на здоровую», – указал собеседник. Долгов напомнил слова Дмитрия Пескова о том, что Североатлантический альянс де-факто вовлечен в войну против России. «Блок несет ответственность за напряженность, которая создается. Мы представляем факты на разных международных площадках в конструктивных форматах, выражаем демарши послам стран Запада», – отметил собеседник.

    «Но ставить на поток вызов, скажем, европейских дипломатов нет смысла. Они сейчас оторваны от реальной ситуации, поэтому не рассматриваются в качестве серьезного канала связи. У МИД России есть дела поважнее, чем бесплодное общение с послами стран НАТО», – заключил Долгов.

    С 10 сентября многие страны НАТО вызвали российских послов в МИД. Так, во вторник в министерство иностранных дел Дании попросили явиться представителя России Владимира Барбина. Причиной необходимого разговора дипведомство видит «преднамеренное нарушение БПЛА воздушного пространства в Польше».

    Посол заявил, что «поспешность, с которой страны НАТО обвиняют в произошедшем Россию и наращивают военное присутствие в пограничных государствах, лишь способствует дальнейшей эскалации напряженности и свидетельствует о заряженности стран альянса на продолжение конфликта на Украине».

    Ранее МИД Норвегии вызвал посла России Николая Корчунова. Представители министерства назвали нарушение воздушного пространства Польши «безответственным и неприемлемым» и выразили полную солидарность с Варшавой и союзниками.

    В свою очередь, гендиректор политического департамента МИД Болгарии Гергана Караджова вручила послу России Элеоноре Митрофановой письменный демарш, в котором говорилось об осуждении «умышленного нарушения воздушного пространства Польши». Отмечается, что София рассматривает «действия Москвы» как «угрозу безопасности» для Европы.

    Из-за инцидента с нарушением беспилотниками воздушного пространства Польши российских дипломатов также вызывали внешнеполитические ведомства Финляндии, Швеции, Чехии, Нидерландов и Испании.

    Напомним, 10 сентября польское командование ВС заявило о нарушении некими БПЛА воздушного пространства и в ответ подняло в воздух военные самолеты НАТО. Позднее в Варшаве отчитались об уничтожении нескольких дронов.

    Минобороны России подчеркивало, что объекты для поражения на польской территории не планировались, а максимальная дальность полета российских беспилотников, применяемых для ударов, не превышает 700 км. Впрочем, Москва выразила готовность к проведению консультаций с Варшавой.

    15 сентября 2025, 22:19 • Новости дня
    Испания, Италия, Британия и Швеция присоединились к операции «Восточный страж»

    Tекст: Вера Басилая

    Испания, Италия, Британия и Швеция выразили намерение присоединиться к инициативе НАТО «Восточный страж» по усилению обороны на восточном фланге после инцидента с беспилотником в Польше.

    О скором присоединении Испании, Италии, Британии и Швеции к инициативе НАТО «Восточный страж» говорится в заявлении, опубликованном на сайте альянса, передает РИА «Новости». Отмечается, что операция предполагает усиление оборонительных мер восточного фланга НАТО после инцидента с беспилотным летательным аппаратом в Польше.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о запуске операции «Восточный страж» и сообщил, что четыре немецких истребителя Eurofighter готовы оказать помощь на авиабазе на северо-востоке Польши, а три чешских вертолета уже прибыли в страну 14 сентября. Также в документе отмечается, что Дания предоставит истребители и фрегат противовоздушной обороны, а Испания и Британия вскоре объявят о своей поддержке. Италия и Швеция также выразили готовность оказать помощь.

    Минобороны России указало, что при массированном ударе по предприятиям ВПК на Украине объекты на территории Польши для поражения не планировались. Российское ведомство выразило готовность провести консультации с польской стороной относительно сообщений о пересечении границы дронами.

    Ранее Британия решила перебросить истребители Typhoon на восточный фланг НАТО.

    Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, которые начались 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    18 сентября 2025, 07:29 • Новости дня
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форма для военнослужащих ВС России со следующего года должна производиться только на российской территории, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Форма с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями, чьи производственные мощности которых находятся на территории России, передает RT со ссылкой на документ.

    Указ затрагивает закупку вещевого имущества для нужд ВС России в контрактной системе и гособоронзаказах.

    Также к 2027 году ткань для формы российских военных должна быть российского производства.

    В августе Путин подписал указ о мерах по обеспечению армии исключительно российской формой и вещевым имуществом. По этому документу к 2027 году все ткани и трикотаж, используемые для военного имущества, также должны быть отечественного производства.

    В 2024 году Минобороны предложило изменить в форму офицеров ВМФ.

    17 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские силовики заявили о полном разгроме 119-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    16 сентября 2025, 10:25 • Новости дня
    В России представили беспилотную платформу «Зефир-М» с рекордной автономностью

    В России разработали дрон «Зефир-М», способный зависать в воздухе до суток

    Tекст: Мария Иванова

    Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов, выполняя задачи ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы, сообщили в «Народном фронте».

    Российские инженеры при поддержке «Кулибин-клуба» «Народного фронта» разработали новый беспилотный летательный аппарат «Зефир-М», способный находиться в воздухе до суток, передает ТАСС

    Платформа предназначена для работы в качестве ретранслятора связи, что позволит увеличить дальность использования ударных дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

    По словам представителя компании-производителя Ярослава, «Зефир-М» – многоцелевая платформа с несущей способностью от десяти до 30 килограммов. «Это платформа, которая зависает до 24 часов в воздухе и может нести на себе ретрансляторы, системы освещения, РЭБ», – отметил он.

    Разработчики подчеркивают, что аппарат может быть оснащен различными полезными нагрузками в зависимости от задач: от ретрансляторов связи до осветительных систем и оборудования для ведения радиоэлектронной борьбы. Основная цель – повысить эффективность работы других видов беспилотных систем на поле боя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, производитель российских беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал об их способности поражать цели на значительных расстояниях.

    Ранее стало известно, что производство дронов «Князь Вандал» достигло 50 тыс. единиц ежемесячно. «Народный фронт» закупил дроны «Князь Вандал Новгородский» на 50 млн рублей для спецоперации на Украине.

    15 сентября 2025, 21:11 • Новости дня
    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale могут нести ядерное оружие

    Французские истребители Rafale с авиабазы Сен-Дизье прибыли на базу в Польше

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Французские боевые самолеты Rafale, способные нести ядерные боеголовки, переброшены на авиабазу в Миньске-Мазовецком, сообщает портал Defence-24.

    По данным издания, эскадрилья прибыла с 113-й авиабазы Сен-Дизье, где размещаются носители ядерного оружия. Портал отмечает, что на фотографиях с польской авиабазы не видно признаков присутствия ядерных боеголовок.

    Франция отправила три Rafale для защиты воздушного пространства восточного фланга НАТО в рамках операции Eastern Sentry. Эта миссия началась после консультаций по статье 4 Североатлантического договора, инициированных Польшей из-за инцидента с БПЛА.

    В ночь на 10 сентября в Польше было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, после чего польские военные уничтожили несколько объектов, идентифицированных как БПЛА. Российское Минобороны сообщило, что удар по территории Польши не планировался, а дальность использованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям по ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные самолеты Германии были подняты в небо Румынии после нарушения воздушного пространства страны беспилотником. Польские и натовские истребители были подняты в небо из-за угрозы атак беспилотников с западных регионов Украины. Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    16 сентября 2025, 09:19 • Новости дня
    Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39

    Ростех: Х-39 эффективно поражает сложные цели благодаря ювелирной настройке

    Ростех заявил о повышенной эффективности ракеты Х-39
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Управляемая ракета Х-39, способная передавать на вертолет изображение в двух диапазонах, успешно поразила пункт управления беспилотниками на Украине, разрушив почти целый этаж здания, отметили в Ростехе.

    Минобороны России опубликовало видеозапись поражения пункта управления беспилотниками ВСУ легкой управляемой ракетой Х-39, сообщается в Telegram-канале Ростеха. Средства объективного контроля зафиксировали разрушение почти целого этажа здания противника.

    В Ростехе подчеркнули, что система управления Х-39 позволяет оператору выбирать уязвимые места объектов, направляя ракету под оптимальным углом. Ракета передает на борт вертолета изображение в видимом и инфракрасном диапазоне, что обеспечивает точность наведения. В данном случае оператор выбрал точку попадания в стык перекрытия и фасада сооружения.

    Эксперты отметили, что возможность тонкой настройки траектории в реальном времени увеличивает эффективность поражения сложных и движущихся целей. Боеприпас оснащен мощной боевой частью, что позволяет уничтожать как бронетехнику, так и защищенные объекты.

    Ракеты Х-39 используются ударными вертолетами Ми-28Н и Ка-52. Также указывается, что Х-39 обладают высокой степенью защиты от радиоэлектронной борьбы противника.

    Напомним, на прошлой неделе Ростех поставил военным новые партии БМП-3 и БМД-2.

    Ростех рарнее начал поставки новых систем подавления дронов «Двина-100М».

    Ростех назвал «Панцирь-МЕ» единственным комплексом без слепых зон.

    16 сентября 2025, 09:21 • Новости дня
    В Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине

    Итальянский аналитик Орсини заявил о превосходстве ВС России над ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    США не располагают вооружением, которое могло бы повлиять на ситуацию на Украине, сообщил видный политолог профессор Алессандро Орсини в своей колонке для газеты Il Fatto Quotidiano,

    Ведущий итальянский аналитик Алессандро Орсини заявил, что американское вооружение не способно изменить расстановку сил на Украине, подчеркнув российское преимущество, передает ТАСС.

    По его словам, даже возможная передача Киеву любых образцов американских вооружений не изменит положение, поскольку у России сохраняется значительное преимущество в численности армии и запасах оружия.

    «Какое оружие Трамп мог бы предоставить Зеленскому для победы? Ответ – никакого. У США нет военных средств, которые, если их передать украинцам, могли бы переломить ход конфликта», – заявил Орсини.

    Эксперт также считает ошибочным мнение о том, что Россия уже исчерпала предел своих возможностей.

    Орсини подчеркнул, что конфликт на Украине продолжается из-за отказа Европы признать переход ряда территорий под российский контроль и демилитаризацию страны. По его мнению, эти условия означали бы поражение Европы, поэтому они отвергаются.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона продолжится при условии финансирования поставок со стороны Европы и координации усилий НАТО. В рамках новой военной помощи Украине будут переданы 17 систем Patriot.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса ускорить оформление заказов и оплату американских вооружений для Киева.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет продолжать поставки оружия Киеву только при условии их оплаты со стороны европейских партнеров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США захотели сделать Украину поставщиком оружия в Европу.

    16 сентября 2025, 13:42 • Новости дня
    На учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО

    Военные на учениях «Запад-2025» отработали планирование ядерных ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В рамках учений «Запад-2025» белорусские и российские военные провели тренировки по планированию применения нестратегического ядерного оружия и развертыванию комплекса «Орешник», сообщил начальник Генерального штаба – первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

    По его словам, военнослужащие Белоруссии и России отработали планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник», передает ТАСС.

    Муравейко заявил: «Мы отработали все задачи, которые ставили перед собой. В числе знаковых мероприятий могу отметить планирование и рассмотрение применения нестратегического ядерного оружия, оценку и развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник».

    Он также сообщил, что военнослужащие активно использовали беспилотные летательные аппараты в различных сценариях боевых действий. По его словам, особое внимание уделялось гибридным приемам войны, эффективному ведению боевых действий в населенных пунктах, лесисто-болотистой и урбанизированной местности.

    Российские военные, по словам Муравейко, поделились своим боевым опытом. Он отметил, что подразделения получают самую современную информацию, которая оперативно применяется на практике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи при помощи беспилотных летательных аппаратов на учениях «Запад-2025». Самолеты Су-34 выполнили бомбометание по обозначенным целям в ходе маневров. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    15 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Британия решила перебросить истребители Typhoon на восточный фланг НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Британские истребители Typhoon в ближайшие дни начнут патрулирование восточного фланга НАТО в рамках совместной операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry) с авиацией Дании, Франции и Германии, сообщило министерство обороны Великобритании.

    Истребители Eurofighter Typhoon с базы Конингсби и воздушные заправщики Voyager с базы Брайз-Нортон начнут выполнять задачи в ближайшие дни, передает ТАСС.

    Самолеты будут участвовать в операции Eastern Sentry, целью которой является защита воздушного пространства на восточном фланге НАТО. В операции также будут задействованы военные самолеты Дании, Франции и Германии.

    Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства Польши. В российском Минобороны подчеркнули, что удары вооруженных сил России наносились по предприятиям ВПК Украины, а цели на территории Польши не планировались. Дополнительно отмечено, что дальность задействованных БПЛА не превышает 700 км. Российская сторона выразила готовность к консультациям с Польшей по обсуждению данного вопроса.

    Ранее Франция направила три истребителя Rafale, способных нести ядерное оружие, на польскую авиабазу для участия в операции НАТО Eastern Sentry.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о начале этой операции после консультаций по статье 4 Договора о НАТО, начавшихся 10 сентября по запросу Варшавы из-за инцидента с беспилотником.

    Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу на фоне произошедшего инцидента.

    15 сентября 2025, 14:19 • Новости дня
    Военкомы на Украине избили пытавшегося спасти брата инвалида

    Сотрудники ТЦК в Стеблеве избили инвалида при мобилизации его брата

    Tекст: Денис Тельманов

    В поселке Стеблев Черкасской области мужчина с инвалидностью третьей группы пострадал при попытке предотвратить насильственную мобилизацию своего брата.

    Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, ветеран ВСУ с инвалидностью третьей группы попытался вытащить брата из автобуса территориального центра комплектования, но был избит сотрудниками ТЦК, передает ТАСС.

    По его словам, мужчину, который перенес тяжелую операцию на шее, били ногами по шейному отделу и распыляли газ.

    Депутат утверждает, что военкоматы Украины действуют как карательные отряды, похищая, избивая и издеваясь даже над ветеранами. Он также заявил, что украинские власти покрывают подобные действия сотрудников ТЦК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Боратин Волынской области четверо мужчин избили сотрудников военкомата, отобрали у них оружие и открыли по ним огонь.

    Главного редактора закарпатского издания «Локатор-Медиа» Александра Пилипенко увезли в ужгородский военкомат после его расследований коррупции местных властей. В Запорожье сотрудники военкомата забрали на службу отца-одиночку прямо на блокпосту и оставили его семилетних детей без присмотра.

    18 сентября 2025, 02:28 • Новости дня
    Число пропавших без вести солдат в 425-м ОШП ВСУ «Скала» приблизилось к батальону

    Число пропавших без вести солдат в 425 ОШП ВСУ «Скала» приблизилось к батальону

    Tекст: Ирма Каплан

    Солдаты 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) ВСУ числятся массово пропавшими без вести, что подтверждается сведениями из публикаций родственников в соцсетях, сообщили в российских силовых структурах.

    «Родные боевиков 425-го ОШП «Скала» собрали воедино публикации о поиске пропавших без вести военнослужащих полка за 2025 год. На опубликованных видео из нескольких частей все пропавшие без вести, о которых стало известно благодаря соцсетям. Авторы заявляют, что количество пропавших сравнимо с численностью батальона», – рассказали ТАСС источники в российских силовых структурах.

    По имеющимся сведениям, подразделение участвует в боях на Сумском и Харьковском направлениях с весны 2025 года.

    Ранее сообщалось, что родственники пропавших солдат обращались к украинским  Минобороны и Службе безопасности с просьбой наказать командование полка из-за многочисленных случаев исчезновений.

    В силовых структурах России отметили, что новобранцев отправляют на передовую без подготовки, а отказавшихся подчиняться командиры избивают до смерти. Также отмечается, что людей с серьезными заболеваниями направляют в подразделения, отвлекающие противника во время штурмов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группа хакеров KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ и обнародовала информацию о 1,7 млн погибших и пропавших без вести украинских военных.

    В августе родственники погибших и пропавших военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ собирались выйти на митинг, чтобы потребовать информацию о судьбе своих близких.

    Командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ не организует вывоз тел погибших бойцов с позиций возле Садков в Сумской области, скрывая реальное число потерь, сообщили в российских силовых структурах.

    16 сентября 2025, 11:37 • Новости дня
    Дрон «Кощей» начал использоваться в зоне спецоперации

    Дрон-бомбардировщик «Кощей» начал применяться в зоне спецоперации

    Tекст: Мария Иванова

    Гексакоптер-бомбардировщик «Кощей» с максимальной нагрузкой до 15 кг начал выполнять задачи по доставке грузов и бомбардировке на Авдеевском направлении.

    Дрон-бомбардировщик «Кощей», разработанный тверской компанией ООО «Доминанта», начал использоваться в зоне спецоперации на Украине, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель компании пояснил, что «Кощей» был создан инженерами как аналог украинской «Бабы-яги», но представляет собой совершенно другой по конструкции аппарат.

    В компании рассказали, что дрон является возвращаемым беспилотником и способен нести от трех до шести зарядов. «Партия аппаратов уже поступила на авдеевское направление, отзывы от военнослужащих получаем положительные», – заявили в «Доминанте».

    Полезная нагрузка «Кощея» может составлять до 15 кг. Разработчики отметили, что дрон также может использоваться для доставки грузов бойцам, которые оказались в труднодоступных районах. В будущем планируется применение беспилотника в МЧС в качестве «машины спасения».

    Максимальная дальность полета «Кощея» составляет до 30 км, однако с ретранслятором связи дрон способен преодолевать и большие расстояния.

    Напомним, в сентябре FPV-дроны подразделения «Днепр» сбили семь тяжелых гексакоптеров «Баба-яга» ВСУ.

    Ранее расчеты беспилотников уничтожили две точки запуска дронов «Баба-яга» ВСУ в районе Григоровки.

    Между тем использование тяжелых украинских гексакоптеров ограничилось из-за массового уничтожения этих аппаратов вскоре после взлета.

