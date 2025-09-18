ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по местам хранения и цехам производства БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты 106 беспилотников.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 971 беспилотник, 628 ЗРК, 25 157 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 668 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 118 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.

Ранее они поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.