    Британцы довели Трампа до рукоприкладства
    Рар объяснил слова Мерца о будущем Германии без евреев
    Политолог Скачко: Польша в «спектакле» с беспилотниками сама себя высекла
    Журова прокомментировала отказ МОК отстранять Израиль от соревнований
    Путин внес кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора России
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    Bloomberg: Европа становится территорией безвластья
    Доклад: В Британии за 20 лет резко снизился уровень жизни
    Прямую линию с Путиным назначили на декабрь
    Игорь Караулов Игорь Караулов Соцсети лишают людей собственной жизни

    Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В России происходит революция беспилотников

    Ожидается, что к концу 2025 года в России будет производиться до 1 млн различных гражданских дронов. Происходящее позволяет говорить о настоящей беспилотной революции в России. И очевидно, что главным ее катализатором выступила СВО.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Объявит ли Трамп войну империи Сороса

    Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?

    4 комментария
    18 сентября 2025, 12:59 • Новости дня

    ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру

    ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ.

    Кроме того удары наносились по местам хранения и цехам производства БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 106 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 971 беспилотник, 628 ЗРК, 25 157 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 668 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 118 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.

    Ранее они поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.

    За прошлую неделю ВС России  нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.

    17 сентября 2025, 19:38 • Новости дня
    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине

    Зеленский: Еще год конфликта обойдется Украине в 120 млрд долларов

    Зеленский озвучил два плана по конфликту на Украине
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киеву потребуется 120 млрд долларов, если конфликт не завершится в этом году.

    Он уточнил, что половина этой суммы должна быть обеспечена украинским бюджетом, а оставшиеся средства необходимо получить извне, передает ТАСС.

     «Цена одного года – 120 млрд. 60 – это украинский бюджет, 60 нам нужно еще найти на следующий год. План «А» для нас – это завершить войну, план «Б» – найти 120 млрд», –  сказал он на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метцолой.

    Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что дефицит государственного бюджета Украины в 2026 году составит 16 млрд евро.

    Напомним, Киев столкнулся с необходимостью срочно найти 7,2 млрд долларов на военные нужды только на ноябрь и декабрь.

    Комментарии (15)
    17 сентября 2025, 21:24 • Новости дня
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне СВО
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска развивают наступление почти по всей линии боевых действий в зоне специальной военной операции, наиболее напряженная обстановка сохраняется на Красноармейском направлении, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время инспекции группировки войск «Центр».

    Герасимов отметил, что противник перебросил на Красноармейское направление дополнительные силы в ущерб остальным участкам, передает ТАСС. Герасимов лично проинспектировал группировку «Центр» на Красноармейском направлении и заслушал доклады командиров подразделений о текущей обстановке. По его словам, группировка «Запад» продолжает развивать наступление в Купянске, а штурмовые подразделения Южной группировки продвигаются в Северске.

    Начальник Генштаба добавил, что российские войска вошли в Плешеевку, а бои на Александро-Калиновском направлении ведутся вблизи Константиновки. ВСУ полностью выбиты из Серебрянского лесничества, бои продолжаются в Ямполе.

    Группировка «Восток» развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях, также продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища.

    Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025» в Нижегородской области, поскольку координирует проведение спецоперации на Украине.

    В июле Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр».

    Комментарии (13)
    17 сентября 2025, 20:10 • Видео
    Зеленскому предстоят «трудные решения»

    «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге

    ФСБ задержала агентов Украины за подготовку покушения в Петербурге

    Агент Киева переоделся в пенсионерку, чтобы заложить бомбу в Петербурге
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы, исполнитель переоделся в пенсионерку, чтобы подложить взрывное устройство, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Задержаны граждане России 1993, 1994 и 2006 годов рождения, они, по версии следствия, готовили теракт против главы одного из оборонных предприятий, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Агенты планировали подорвать его автомобиль с помощью самодельной бомбы. Двое из задержанных следили за будущей жертвой, изучали маршруты. Они через тайник на кладбище передали исполнителю взрывное устройство.

    Исполнитель переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки двинулся к месту преступления. Он был задержан при попытке минирования автомобиля.

    В ходе опросов задержанные дали признательные показания о подготовке теракта и сотрудничестве с киевским режимом через мессенджер Telegram.

    Возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. Задержанные заключены под стражу.

    Продолжаются следственные действия для возможной дополнительной квалификации обвинения по статьям о создании террористического сообщества, участии в террористической организации и государственной измене. Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

    Ранее в Астрахани ФСБ задержала выходца из Северной Африки, его подозревают в передаче секретных сведений украинской разведке.

    В Подмосковье силовики задержали местного жителя за перевод денег на счета ВСУ.

    Комментарии (32)
    17 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Поляк принял румына за украинца и выстрелил в него

    Tекст: Вера Басилая

    В торговом центре Вроцлава мужчина ранил румына из пневматического пистолета и избил его, выкрикивая антииукраинские лозунги, сообщает Wyborcza.

    В торговом центре Вроцлава произошел инцидент, когда местный житель Михаил Ф. выстрелил в мужчину из пневматического пистолета, приняв его за гражданина Украины, передает Lenta.ru. Пострадавшим оказался гражданин Румынии, который получил ранение в лицо.

    После выстрела нападавший начал избивать пострадавшего и, по данным издания, выкрикивал: «Я ненавижу украинцев» и требовал, чтобы тот «уехал домой».

    Злоумышленника задержали на месте происшествия. Ему предъявят обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, за что грозит до 20 лет лишения свободы по польскому законодательству.

    Ранее посол Украины заявил о росте раздражения поляков по отношению к украинским беженцам.

    Житель американского штата Северная Каролина напал на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в вагоне метро.

    Комментарии (8)
    18 сентября 2025, 09:28 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские штурмовые отряды прорвали линию обороны украинских войск в Ямполе, где продолжаются интенсивные боевые действия, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные прорвали оборону украинских войск в поселке Ямполь, передает ТАСС.

    Как сообщил Кимаковский, «наши штурмовые группы смогли прорвать оборону противника в Ямполе, но там идут ожесточенные бои».

    Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о наступлении российских войск на всех направлениях в зоне спецоперации на Украине. Передовые части ВС России вышли к населенному пункту Ямполь в ДНР. ВС Украины за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих в зоне спецоперации.

    Комментарии (3)
    18 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    В Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    В Харьковской области уничтожено общежитие с иностранными наемниками ВСУ
    @ Handout/Latin America News Agency/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов в Харьковской области были уничтожены склады с БПЛА, цех по ремонту техники и общежитие с иностранными наемниками.

    Склады с беспилотниками, ракетами РСЗО, а также цех по ремонту военной техники и общежитие с иностранными наемниками были уничтожены в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удары пришлись по промзоне Харькова, где, по его словам, находились склады с вооружением и ремонтная база.

    Лебедев подчеркнул: «Есть попадание в общежитие около промзоны. По словам местного сопротивления, в общежитии находились иностранные наемники из Центральной Америки, до ста человек». Он также сообщил о поражении позиций украинских военных и уничтожении техники, спрятанной в ангарах на окраинах области.

    По словам Лебедева, удары затронули Купянский и Богодуховский районы, где были уничтожены военные ВСУ, а в одном из случаев взорвалась хозяйственная постройка с полевым складом. Кроме того, поражены были объекты, готовившиеся к перемещению в сторону Волчанска.

    В Донецкой народной республике удары были нанесены по территории Доброполья и пригородам Славянска. По словам Лебедева, уничтожены военные склады и инфраструктура связистов украинских войск.

    Он отметил, что на место удара прибыли кареты скорой помощи, а связью управляли немецкоговорящие иностранные военные. Лебедев добавил, что использовавшееся оборудование было новым и дорогостоящим.

    Ранее в ряде украинских регионов были зафиксированы удары по объектам железнодорожной и оборонной промышленности, что привело к перебоям с электроснабжением.

    Подполье сообщало о разгроме логистического центра ВСУ под Одессой. Также подполье доложило о поражении складов ВСУ и баз наемников.

    Комментарии (3)
    17 сентября 2025, 14:38 • Новости дня
    Киев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    Киев объявил о начале поставок закупленного НАТО оружия США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки американского оружия, приобретенного Североатлантическим альянсом по программе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), стартовали, заявил главный представитель НАТО в Киеве Патрик Тернер.

    Тернер сообщил агентству Reuters, что четыре пакета вооружений уже оплачены, и техника поступила на Украину, передает ТАСС.

    Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил первую оплачиваемую Европой военную помощь Украине.

    Ранее в Италии заявили об отсутствии у США оружия для перелома ситуации на Украине.

    Комментарии (11)
    18 сентября 2025, 10:06 • Новости дня
    В Подмосковье вскрыли пособников украинских колл-центров
    В Подмосковье вскрыли пособников украинских колл-центров
    @ IrinaVolk_MVD

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Московской области задержали подозреваемых, которые организовали офис для обналичивания средств телефонных мошенников, связанных с украинскими колл-центрами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Задержанные из Московской области и Краснодарского края предоставляли финансовые услуги телефонным мошенникам с Украины, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    По данным следствия, они получали, обналичивали, переводили в криптовалюту и перечисляли деньги аферистов, обманывавших россиян по телефону.

    Для этого в арендованной квартире в Одинцово был создан круглосуточный офис. Злоумышленники могли быстро обналичить деньги через банкоматы до блокировки счетов.

    У подозреваемых нашли множество мобильных телефонов, банковских карт, оргтехнику, крупную сумму наличных, документы и другие доказательства. Анализ изъятого имущества показал, что ежедневный оборот преступных средств составлял примерно 10 млн рублей.

    Ранее ФСБ вычислила группу мошенников в нескольких регионах России. Злоумышленники работали в связке с украинскими колл-центрами. Группа занималась дистанционным мошенничеством и вымогала крупные суммы у граждан.

    Заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев пояснял, что большая часть похищенных украинскими колл-центрами у россиян денег направляется на финансирование ВСУ.

    Комментарии (4)
    17 сентября 2025, 20:59 • Новости дня
    Reuters: Украине для отопительного сезона нужно докупить газ на 1 млрд долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для прохождения предстоящего отопительного сезона Украине потребуется закупить газ на сумму от 500 млн до 1 млрд долларов, сообщили СМИ.

    Reuters ссылается на собственные расчеты и заявления представителей украинских энергетических компаний. Как уточнил член наблюдательного совета национальной энергетической компании «Укрэнерго» Юрий Бойко, на сегодняшний день на Украине накоплено около 11 млрд кубометров газа. Это составляет более 80% от запланированного объема в 13,2 млрд кубометров, передает РИА «Новости».

    Бывший глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон напомнил, что для зимы прошлого года Украина подготовила 12,8 млрд кубометров газа, однако этих запасов оказалось недостаточно.

    Напомним, в четверг поток газа из Румынии по Трансбалканскому коридору на украинскую территорию был остановлен.

    В августе бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Украину этой зимой может ждать острая нехватка газа и продовольствия на фоне пустых газовых хранилищ и массового нашествия саранчи, уничтожающей урожай.

    Комментарии (5)
    18 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    Мелания Трамп и супруга Карла III появились в цветах флага Украины
    Мелания Трамп и супруга Карла III появились в цветах флага Украины
    @ i-Images/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Супруга британского короля Карла III Камилла и жена американского президента Дональда Трампа Мелания вышли на банкет в Виндзорском замке в платьях в желтом и синем.

    Мероприятие организовали в честь официального визита Трампа и его супруги в Британию, присутствовали сам король Карл III, принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт, передает РБК.

    Первая леди США и супруга британского короля появились в платьях в расцветке украинского флага.

    Карл III заявил, что Британия поддерживает киевский режим вместе с США.

    Напомним, Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в Британию с официальным визитом. В ходе него глава Белого дома и король Карл III посетили смотр Почетного караула в Виндзорском замке.

    До этого президент США пояснял, что Мелания Трамп придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт и желает прекращения гибели людей.

    Комментарии (8)
    17 сентября 2025, 20:08 • Новости дня
    СМИ сообщили о рисках для Зеленского из-за скандала в Грузии

    Origo сообщил о рисках для будущего Зеленского из-за взрывчатки в Грузии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка ввоза взрывчатки гражданами Украины в Грузию создает серьезные риски для будущего Владимира Зеленского, сообщил венгерский портал Origo.

    Автор материала задается вопросом: «Переживет ли Зеленский этот скандал?», передает РИА «Новости».

    Тбилиси расценивает этот инцидент как подготовительный этап к государственному перевороту в стране. При этом оппозиционные силы призывают жителей Грузии к массовым акциям протеста в столице, что грузинские власти рассматривают как попытку дестабилизировать ситуацию в государстве.

    Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что после завершения конфликта на Украине Тбилиси намерен потребовать объяснений за попытку ввоза в страну 2,4 кг гексогена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» по поводу причастности спецслужб Украины к ввозу гексогена в страну 10 сентября.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Силовики сообщили о разгроме бригады ВСУ в Серебрянском лесу

    Российские силовики заявили о полном разгроме 119-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские силовые структуры сообщили о полном уничтожении 119-й бригады теробороны ВСУ в Серебрянском лесничестве, где она потеряла технику и людей.

    О полном разгроме 119-й бригады территориальной обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС.

    Ветеран силовых структур отметил: «На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что 119-я бригада теробороны ВСУ полностью разбита и исчезла с лица земли».

    По его словам, киевское руководство пытается создать видимость, что подразделение отправилось в Сумскую область, однако фактически его выживших распределили для пополнения других подразделений ВСУ.

    Собеседник агентства рассказал, что родственники ликвидированных бойцов обвиняют командование бригады в неэффективных приказах, приведших к большим потерям.

    Ранее источники в силовых структурах отмечали, что в ходе выполнения задач в Серебрянском лесу бригада почти полностью утратила технику и личный состав. Оставшихся солдат перевели на сумское направление для восполнения потерь других соединений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершают освобождение и зачистку территории Серебрянского лесничества на Украине.

    В районе Серебрянского лесничества оказались окружены две бригады украинских войск, в том числе элитные операторы беспилотников.

    Подразделения ВСУ за последние сутки около десяти раз предпринимали попытки вернуть утраченные позиции у населенного пункта Серебрянка в ДНР, атакуя с разных направлений.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 09:05 • Новости дня
    Солдаты ВСУ приехали на позиции ВС России и сдались в плен в Новониколаевке

    Tекст: Вера Басилая

    Группа украинских военных в Новониколаевке ошибочно оказалась на позициях российских войск и без сопротивления сдалась в плен, заявил заместитель командира штурмовой роты 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Пресс.

    Солдаты Вооруженных сил Украины были захвачены в плен в селе Новониколаевка Днепропетровской области после того, как по ошибке прибыли на уже занятые российскими военными позиции, передает ТАСС.

    Заместитель командира штурмовой роты 37-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Пресс сообщил, что группа из шести украинских солдат приняла российские позиции за свои.

    «Был такой случай, что они сами приехали к нам на позиции. Мы к тому моменту уже закрепились на этих позициях. Они думали, что это их, и просто сдались в плен. Шесть человек», – рассказал офицер.

    Военнослужащие Украины не оказали никакого сопротивления и добровольно сложили оружие. Командир отметил, что этот случай был единичным и произошел из-за ошибки в ориентировании.

    Ранее боец ВС России рассказал о мародерстве ВСУ в Новониколаевке. Минобороны России показало видеозапись зачистки населенного пункта Новониколаевка от украинских боевиков.

    Напомним, российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    18 сентября 2025, 09:29 • Новости дня
    ФСБ показала задержание агентов Киева с камерами на велосипеде

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские агенты, планировавшие подрыв автомобиля главы оборонного предприятия в Петербурге, использовали для слежки камеры на велосипеде, сообщили в ФСБ.

    В ролике ведомства две девушки провели манипуляции с видеокамерой, закрепленной на велосипеде, для наблюдения за планируемой жертвой, передает РИА «Новости».

    Как следует из материалов ФСБ, задержаны юноша и две девушки, которые признались, что вели слежку за руководителем предприятия.

    Один из задержанных вступил в террористическую организацию в июле 2025 года и участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта.

    Именно он заложил бомбу под автомобиль предполагаемой жертвы.

    Тайник с взрывным устройством был оборудован на одном из городских кладбищ.

    Напомним, в Петербурге задержали троих россиян при попытке взорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия с помощью самодельной бомбы. Исполнитель переодевался в пенсионерку, чтобы подложить взрывное устройство.

    До этого в Астрахани задержали африканца по подозрению в передаче секретных сведений украинской разведке.

    В Московской области задержали местного жителя за перевод денег на счета украинской армии.

    Комментарии (0)
    17 сентября 2025, 15:14 • Новости дня
    Депутат Рады обвинил Зеленского в создании системы политических убийств

    Депутат Рады Дмитрук: Зеленский устроил на Украине систему политических убийств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режим Владимира Зеленского сформировал на Украине систему устранения неугодных журналистов, политиков и общественных деятелей, заявил депутат Рады Артем Дмитрук.

    По словам Дмитрука, последним примером стал журналист Александр Тахтай, расследовавший коррупцию при строительстве фортификаций, чья смерть была названа не случайностью, а продолжением системной практики устранения неугодных, передает ТАСС.

    «Убийство журналиста Александра Тахтая, расследовавшего коррупцию при строительстве фортификаций, это не случайность. Это продолжение системной практики. Уничтожают тех, кто мешает власти или крупным коррупционным кланам, которые действуют исключительно по приказу Банковой», – сказал он.

    Дмитрук также перечислил других жертв, среди которых журналист Олесь Бузина, депутаты Рады Антон Поляков и Алексей Ковалев, член украинской делегации на переговорах с Россией Денис Киреев, российская журналистка и политолог Дарья Дугина, юрист Андрей Портнов, а также экс-спикер парламента Андрей Парубий. По его словам, список убитых оппонентов постоянно пополняется и включает активистов и общественных деятелей.

    Депутат убежден, что подобные убийства представляют собой не отдельные инциденты, а отработанный инструмент.

    Ранее Дмитрук сообщил о назначении награды за его убийство.

    Комментарии (0)
    Власти ДНР заявили о прорыве обороны ВСУ в Ямполе
    Путин поручил шить форму для военных только в России
    Пентагон разработал проект системы ПРО «Золотой купол»
    Турция прокомментировала слухи о продаже ЗРК С-400
    Каллас подверглась критике за позиции по России и Газе
    Шоу Джимми Киммела на время приостановили после слов о Чарли Кирке
    Обвиняемый в получении взяток экс-мэр Вологды умер в больнице

    Китай дает миру независимость от США в высоких технологиях

    Китай сам запретил своим компаниям покупать американские чипы Nvidia, необходимые для искусственного интеллекта. Эти чипы были одним из рычагов давления США на Пекин. А теперь Китай разрывает многолетнюю зависимость и обретает технологический суверенитет. Это именно то, чего Вашингтон так боялся. Подробности

    Британцы довели Трампа до рукоприкладства

    Находясь с визитом в Британии, президент США Дональд Трамп грубо нарушил этикет, похлопав по спине короля Карла III. Но Трамп не виноват, так как был взволнован: в Лондоне ему пришлось пережить немало неприятных ощущений. Зато тот политический переворот, который светит британцам, наверняка придется ему по душе. Подробности

    Российские войска открывают дорогу к Славянску

    Российские войска завершают освобождение и зачистку так называемого Серебрянского лесничества. Как была устроена оборона ВСУ в этом районе, в чем особенность и даже уникальность местных боев – и почему происходящее выходит за рамки небольшой тактической операции? Подробности

    Когда массовое дезертирство солдат ВСУ перерастет в бегство

    Десятки тысяч человек каждый месяц дезертируют из ВСУ – и это лишь по открытым, весьма заниженным данным. «Некоторые оставившие часть уходят в Карпатские горы, роют землянки и живут там – ждут окончания войны», – рассказывают эксперты, указывают на падение морального духа в рядах ВСУ и объясняют, на чем при всем этом пока еще держится украинская оборона. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленскому предстоят «трудные решения»

      «Зеленскому придется заключить сделку», – заявил президент США Дональд Трамп, направляясь в Лондон. Сам Владимир Зеленский примерно в то же время заявил, что властям Украины, вероятно, «придется принимать трудные решения». О чем идет речь?

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

