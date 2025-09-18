Мы не построим себе хорошего будущего, если не будем общаться друг с другом. А полноценное общение, реальное или сетевое, возможно только между людьми, живущими собственной жизнью, а не между юнитами, используемыми вслепую.0 комментариев
ВС России поразили используемую в интересах ВСУ энергетическую инфраструктуру
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ.
Кроме того удары наносились по местам хранения и цехам производства БПЛА большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты 106 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 971 беспилотник, 628 ЗРК, 25 157 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 668 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 118 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили задействованные в интересах ВСУ ж/д объекты.
Ранее они поразили логистический узел распределения западной техники ВСУ.
За прошлую неделю ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ.