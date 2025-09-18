Танки Т-72Б3М уничтожили позиции ВСУ в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные позиции и опорные пункты подразделений ВСУ в ЛНР, передает ТАСС. Минобороны РФ отметило, что танкисты выдвинулись на закрытую огневую позицию после получения точных координат целей. Один из экипажей Т-72Б3М с прямой наводки поразил опорный пункт ВСУ 125-мм осколочно-фугасными снарядами на расстоянии свыше пяти километров.

В ведомстве рассказали, что операторы беспилотников корректировали стрельбу и контролировали попадания, что позволило минимизировать расход боеприпасов. После выполнения задачи экипажи оперативно сменили позицию, чтобы избежать ответного огня со стороны противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки. Танкисты подразделения «Днепр» получили награды в прифронтовой зоне. Танки спецназа «Ахмат» уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области.