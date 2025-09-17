Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?2 комментария
Еврокомиссия приостановила финансовую поддержку Израиля
ЕК приостановила финансовую поддержку Израиля из-за операции в Газе
Еврокомиссия приостанавливает финансовую поддержку Израиля из-за его военной операции в секторе Газа, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.
По словам фон дер Ляйен, «ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых ХАМАС», передает ТАСС.
Как отметили в Еврокомиссии, приостановка поддержки затрагивает будущие ассигнования на 2025–2027 годы, а также действующие проекты институционального взаимодействия с Израилем. Кроме того, под действие решения попадают инициативы в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС – Израиль.
В то же время в ЕК подчеркивают, что эти меры не затрагивают гуманитарные программы, сотрудничество с гражданским обществом и мемориал* Холокоста «Яд Вашем». Евросоюз сохраняет статус крупнейшего донора гуманитарной помощи и поддерживает принцип сосуществования двух государств.
Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, израильский МИД назвал доклад ООН о ситуации с голодом в секторе Газа сфабрикованным в поддержку ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало наступления на город Газа. Ряд стран объявили о намерении признать палестинское государство на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
* Некоммерческая организация, включенная в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента