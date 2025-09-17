Убийство Кирка дает Трампу карт-бланш на войну с бандой финансиста-террориста Сороса. Звездный ли это час революции Трампа? Или это тщательно расставленная для него ловушка? И главный вопрос – решится ли Трамп на объявление тотальной войны?0 комментариев
УЕФА обсудил смягчение санкций против российских футбольных команд
На заседании исполкома УЕФА представители ряда европейских стран высказались за ослабление ограничений для российских футбольных клубов и сборных. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин
По его словам, члены исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций подняли на последнем заседании вопрос о возможном смягчении санкций, наложенных ранее на российские команды, передает ТАСС.
Терешин сообщил, что Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан выступили за полное возвращение российских команд на международные соревнования.
Швеция, Финляндия и Норвегия предложили снять действующие ограничения хотя бы для женских и молодежных сборных из России. Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия и Словения выразили готовность обсуждать компромиссный вариант при согласии самого УЕФА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз получил выплаты от FIFA и UEFA. РФС договорился о проведении футбольного матча между сборными России и Парагвая в сентябре 2025 года. РФС ведет переговоры о товарищеском матче с одной из ведущих сборных мира.