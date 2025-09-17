Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об отпуске в 35 дней

Минтруд согласился рассмотреть идею увеличения отпуска с 28 до 35 дней

Tекст: Мария Иванова

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что Минтруд готов рассмотреть инициативу о введении оплачиваемого отпуска продолжительностью 35 дней, когда она официально поступит в правительство, передает ТАСС.

«Как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, мы рассмотрим и дадим на нее официальный отзыв. Нужно посмотреть все аспекты, которые содержатся в этой инициативе», – сказал Котяков.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков сообщил, что фракция «Справедливая Россия – За правду» планирует внести на рассмотрение предложение об увеличении стандартного отпуска с нынешних 28 до 35 дней. По словам депутата, необходимость в увеличении дней отдыха есть не только у граждан предпенсионного возраста, но также у молодых специалистов и людей среднего возраста.

Вопрос о продлении отпуска обсуждается на фоне проведения Всероссийской недели охраны труда в федеральной территории «Сириус». Ожидается, что после поступления инициативы в правительство, Минтруд проведет комплексный анализ ее положений и представит официальный отзыв по данному вопросу.

Между тем московские профсоюзы поддержали инициативу о расширении отпуска до 35 дней.