В Госдуме предложили увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней

Депутат Госдумы Новичков предложил увеличить отпуска россиян с 28 до 35 дней

Tекст: Денис Тельманов

Законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней готовят к внесению депутаты Госдумы, передает ТАСС. Об этом сообщил парламентарий от «Справедливой России – За правду» Николай Новичков.

По словам Новичкова, предлагаемые изменения необходимы из-за возросшей стрессоемкости современных рабочих процессов. Он отметил: «Законопроект по увеличению оплачиваемого отпуска гражданам до 35 дней совершенно необходим по причине того, что радикально выросла стрессоемкость рабочего процесса, рабочего времени. И, грубо говоря, срок, который определялся ранее для восстановления трудоспособности человека в 28 дней, конечно, уже устарел».

Депутат подчеркнул, что увеличение дней отпуска требуется не только предпенсионерам, но также молодым и работникам среднего возраста. Новичков уточнил, что планируется внести законопроект уже в текущую сессию и добиваться поддержки в профильных комитетах и у коллег-депутатов.

В настоящее время ежегодный основной оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Для некоторых категорий сотрудников продолжительность отпуска может превышать этот срок в соответствии с Трудовым кодексом и федеральными законами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году компании смогут поощрять сотрудников выплатой до 1 млн рублей за рождение ребенка без налоговых отчислений.

С осени 2025 года начисление отпускных изменится, так как квартальные и годовые премии будут учитываться при определении суммы выплаты.