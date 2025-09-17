Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Лавров заявил о невозможности «соблазнить Путина» торговлей с США
Любые «обмены» территориями или попытки «соблазнить» президента России Владимира Путина восстановлением торговли с Соединенными Штатами не приведут к изменениям в позиции России по Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что любые «обмены территориями» также не являются рабочим вариантом для урегулирования конфликта.
Глава МИД напомнил о словах Владимира Зеленского, что победой для Украины будет сохранение государственности, даже без возвращения к границам 1991 года. По словам Лаврова, Зеленский этим признал невозможность возврата к прежней жизни, «как будто ничего не произошло».
Однако, добавил Лавров, недавно Зеленский подчеркнул на одной из международных конференций, что не допустит передачи России ни одной части украинской земли. Министр отметил, что есть ошибочное мнение, будто обмен территориями или восстановление торговых отношений с Америкой могут остановить конфликт, но на самом деле это не так.
Лавров также заявил, что западные страны продолжают политику изоляции России, намерены конфисковывать российские активы в пользу Киева и усиливать военную поддержку Украины. По его словам, Зеленский пытается не допустить, чтобы на Западе возобладал более прагматичный подход к ситуации.
Ранее Владимир Зеленский упрекнул Дональда Трампа в недостаточном давлении, «чтобы справиться с Путиным».
Дональд Трамп заявил, что Зеленскому придется пойти на сделку по вопросу Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от излишнего оптимизма.