По его словам, приоритет идеологии над реальностью мешает Евросоюзу способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

Дегриз добавил, что Европа, особенно Франция, «живет в какой-то иллюзорной реальности», где идеология подменяет собой фактическое положение дел.

Писатель отметил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отличаются прагматичным подходом к ситуации и искренним стремлением к миру. По мнению Дегриза, встреча Путина и Трампа на Аляске оказала влияние на французское общество, в особенности на сторонников консервативных взглядов, заставив их задуматься об отношении к России и конфликту на Украине.

В ходе визита в ДНР Лукас Дегриз посетил несколько памятных мест в Донецке, включая Аллею ангелов, Аллею Героев и военно-исторический музей Великой Отечественной войны. Он также встретился со студентами и преподавателями Донецкого государственного университета, передав библиотеке одну из своих книг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны ищут дополнительные ресурсы для пополнения рядов ВСУ, включая наемников и мигрантов. В Австрии заявили о растущем расколе среди участников «коалиции желающих» по вопросу поддержки Киева. Глава Еврокомиссии подтвердила подготовку 90 тыс. солдат с Украины на европейских полигонах.