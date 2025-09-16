На Украине трех бойцов ВСУ задержали за воровство топлива

Tекст: Алексей Дегтярев

Преступную схему организовал начальник службы горюче-смазочных материалов (ГСМ), он подключил к ней еще двух сослуживцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным следствия, военные сбыли более 27 тыс. литров дизеля, что составляет 22,9 тонны.

Главный фигурант завышал нормы расхода и фиктивно списывал горючее, а сообщники сбывали его через свои каналы.

Для сокрытия преступления использовались поддельные документы, гражданских водителей переодевали в военную форму и меняли номера на грузовиках.

Действия квалифицируются как присвоение военного имущества группой лиц в условиях военного положения, за что грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в сентябре пятерых украинских пограничников задержали за содействие незаконному выезду 80 мужчин призывного возраста в Польшу.