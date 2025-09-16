Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.13 комментариев
Генпрокурор США Бонди заявила о вероятности расстрела убийцы Кирка
В штате Юта обвиняемому в убийстве первой степени по делу о покушении на Чарли Кирка может грозить смертная казнь через расстрел, заявила глава минюста США, генпрокурор Пэм Бонди.
Обвинение подозреваемому по делу о нападении на американского консервативного активиста Чарли Кирка будет предъявлено по статье об убийстве первой степени, передает РИА «Новости». Бонди заявила в интервью Fox News: «Обвинение будет предъявлено в убийстве первой степени. Слишком рано говорить с юридической точки зрения, но, как сказал губернатор, они будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них все еще есть расстрельные команды в Юте».
По словам Бонди, формальное обвинение предъявят во вторник или позднее на этой неделе. Она подчеркнула, что вопрос о смертной казни стоит крайне остро, а власти штата готовы добиваться высшей меры наказания для подозреваемого.
Министерство юстиции США может дополнительно предъявить Кирку и федеральные обвинения, если сочтет это необходимым для полного привлечения его к ответственности. Директор ФБР Кэш Патель сообщил, что подозреваемый признался в преступлении в переписке и ранее высказывал намерение его совершить.
Также сообщается, что на изъятом с места преступления оружии обнаружено ДНК подозреваемого, что, по мнению следствия, существенно укрепляет доказательственную базу обвинения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп подтвердил гибель активиста Кирка после совершенного на него покушения. Кирк оправдывал жертвы ради сохранения права на ношение оружия в США. Трамп пообещал найти всех виновных в убийстве Кирка.