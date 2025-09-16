Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.12 комментариев
Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН
Рябков: Шансы проведения встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке высокие
Вероятность проведения встречи между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио достаточно велика, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, сейчас данный вопрос находится «в процессе обсуждения». «Я думаю, шансы высокие», – приводит слова Рябкова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назначен руководителем российской делегации для участия в юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сообщалось, что его выступление на Генассамблее ООН запланировано на 27 сентября. В 2024 году Лавров также выступал на неделе высокого уровня ГА ООН.