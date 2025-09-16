Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН

  • Новость часаAxios сообщил о начале наземной операции Израиля «с целью оккупации Газы»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Полякам отказали в праве на симпатию к России
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    Британия пригрозила применить силу против России
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    Американские военные посетили учения России и Белоруссии «Запад-2025»
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше
    Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики
    Испания, Италия, Британия и Швеция присоединились к операции «Восточный страж»
    Times: Индия перешла красную черту участием в учениях России и Белоруссии
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    12 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    22 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    37 комментариев
    16 сентября 2025, 02:26 • Новости дня

    Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН

    Рябков: Шансы проведения встречи Лаврова и Рубио в Нью-Йорке высокие

    Рябков оценил вероятность встречи Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вероятность проведения встречи между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио достаточно велика, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По его словам, сейчас данный вопрос находится «в процессе обсуждения». «Я думаю, шансы высокие», – приводит слова Рябкова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров назначен руководителем российской делегации для участия в юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сообщалось, что его выступление на Генассамблее ООН запланировано на 27 сентября. В 2024 году Лавров также выступал на неделе высокого уровня ГА ООН.

    15 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Песков: Москва слышала слова Трампа об «иссякающем терпении»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль ознакомился с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что его терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине «иссякает» и он рассматривает возможность введения новых санкций против Москвы, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, в Москве слышали эти заявления. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему готова решать конфликт на Украине переговорным путем, однако процесс, по его мнению, затягивает Киев, а европейские страны ему препятствуют, передает ТАСС.

    Ранее Трамп выступил с угрозами «жесткого удара» новыми антироссийскими санкциями. Кроме того, президент США заявил о готовности ввести жесткие санкции против России при соблюдении ряда условий.

    Комментарии (10)
    15 сентября 2025, 20:22 • Новости дня
    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН

    Участники саммита в Дохе договорились добиться заморозки членства Израиля в ООН

    Участники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арабские и исламские страны на саммите приняли совместную декларацию о необходимости заморозки членства Израиля в ООН.

    В итоговом документе указано, что страны будут совместно работать над тем, чтобы инициировать процесс замораживания израильского членства, передает РИА «Новости».

    Ранее исламские и арабские страны выразили полную поддержку Катару после удара Израиля по резиденции руководства ХАМАС в Дохе.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан призывал рассмотреть отстранение Израиля от работы ГА ООН.

    Комментарии (15)
    15 сентября 2025, 19:50 • Видео
    Откуда у поляков пророссийские настроения

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 23:54 • Новости дня
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России
    Основатель Pink Floyd призвал провести на Восточной Украине референдум о присоединении к России
    @ Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс выступил за предоставление русскоязычным регионам Востока Украины права самостоятельно решать свою судьбу.

    Заявление прозвучало в ходе выступления Роджера Уотерса по видеосвязи на митинге в Берлине, передает РИА «Новости». Музыкант подчеркнул, что жители восточных областей Украины должны сами выбирать, оставаться под руководством последователей Степана Бандеры в Киеве или присоединиться к России.

    В ходе выступления он отметил: «Позвольте местным жителям самим решать, хотят ли они оставаться частью Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или стать частью Российской Федерации».

    Уотерс подчеркнул необходимость завершения конфликта и предложил организовать референдумы в восточных регионах Украины, где преобладает русскоязычное население и сильны пророссийские настроения. Он также указал на глубокое разделение в украинском обществе между западными и восточными областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабная демонстрация против вовлечения Германии в военные конфликты на Ближнем Востоке и на Украине состоялась в Берлине. Роджер Уотерс заявил, что на Западе его и президента России Владимира Путина выставляют «плохими парнями» в моральной борьбе между добром и злом.

    Музыкант также сообщил, что в будущем готов выступить в России и на Украине. Уотерс поблагодарил народ России за победу над нацистами во Второй мировой войне.

    Комментарии (3)
    15 сентября 2025, 05:51 • Новости дня
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи
    Najwyzszy Czas: Польша не смогла ответить на аргументы Небензи
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Польские политики не смогли опровергнуть высказывания постпреда России при ООН Василия Небензи о невозможности нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства Польши, пишет Najwyzszy Czas.

    Как подчеркнула Najwyzszy Czas, польские политики не смогли предоставить аргументированные возражения. «Вместо этого (они) обрушились с оскорблениями в адрес России», – приводит РИА «Новости» текст публикации.

    Небензя, комментируя инцидент с беспилотниками над территорией Польши, подчеркнул, что дальность действия российских беспилотников не позволяет им достичь ее территории, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа. Польские власти заявили, что сбили над страной «опасные» дроны, назвали их «российскими», но не представили никаких доказательств.


    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 07:18 • Новости дня
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в обозримом будущем.

    Таковые переговоры могут пройти «относительно скоро», сказал Трамп, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома напомнил, что сам выступал с инициативой организации такой встречи.

    Ранее Трамп предполагал, что ужесточение политики Вашингтона в отношении Москвы может замедлить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что киевский режим пока не готов к переговорам с Россией.

    Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву. Российский лидер выражал готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите в российскую столицу.

    Комментарии (4)
    15 сентября 2025, 22:13 • Новости дня
    Рубио не стал критиковать Россию после инцидента с дронами в Польше

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне инцидента с беспилотниками у польской границы госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «Украина тоже наносит удары по России».

    Рубио отметил, что удары с использованием дронов ведутся обеими сторонами «далеко от линии фронта» и направлены на ослабление противника. «Украина тоже наносит удары по России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства выразил мнение, что затяжной характер конфликта усложняет ситуацию и делает необходимым его скорейшее завершение. По его словам, никто в мире не сделал больше для достижения мира, чем президент США Дональд Трамп, однако окончательное соглашение должны достигнуть сами стороны конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей.

    Командование вооруженных сил Польши заявило о нарушении воздушного пространства страны некими беспилотниками. Польские власти заявили, что БПЛА якобы принадлежат российской стороне.

    Постпреда России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения в адрес России в инциденте с БПЛА в Польше остаются бездоказательными. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что по ситуации с БПЛА над Польшей масса элементарных вопросов до сих пор не получила ответа.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 03:27 • Новости дня
    Трамп назвал санкции Европы против России недостаточно жесткими

    Трамп: Санкции Европы против России являются недостаточно жесткими

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские санкции против России, отметив, что они недостаточно жесткие.

    Трамп выразил мнение, что санкции «недостаточно жесткие», поскольку страны Европы продолжают закупать российские энергоресурсы. «Я готов ввести санкции, но им придется ужесточить свои санкции соразмерно тому, что делаю я», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Не стоит ожидать от нас, что мы будем действовать на полную, а Европа будет покупать у России нефть», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Говоря о диалоге между лидерами России и Украины, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский «ненавидят друг друга настолько, что почти не могут разговаривать, они неспособны разговаривать друг с другом».

    Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому. Он считает, что переговоры Путина и Зеленского в рамках трехсторонней встречи с участием США состоятся относительно скоро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о готовности к новому этапу санкций против России. Он отметил, что такие меры возможны только при условии, если все страны НАТО согласятся действовать совместно и полностью прекратят закупать российскую нефть.

    Комментарии (425)
    14 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    КНДР пообещала ответить на демонстрацию силы со стороны США

    Пхеньян осудил учения Iron Mace и Freedom Edge на полуострове

    Tекст: Денис Тельманов

    Пхеньян выступил с резкой критикой совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии, назвав их угрозой безопасности страны.

    О планах КНДР сдерживать военную угрозу со стороны США, Японии и Южной Кореи сообщило ЦТАК. Зампред Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон заявил, что Корейская народная армия готова сделать «ответственный выбор» и защитить суверенитет страны от «демонстрации силы со стороны враждебных государств».

    Он отметил, что учения Iron Mace являются «репетицией ядерной войны» и создают основную опасность для стабильности в регионе.

    Пак Чон Чхон подчеркнул: «Если продолжится демонстрация силы со стороны враждебных стран, то наши ответные действия будут очевидными и интенсивными».

    Он указал, что США подрывают безопасность на Корейском полуострове, укрепляя военный блок с союзниками и проводя бесконечные учения. По словам представителя КНДР, задача армии страны – «сдерживать войну и защищать суверенитет».

    Как уточняет «ЦТАК», учения Iron Mace и Freedom Edge проходят с 15 по 19 сентября и направлены на интеграцию ядерных и обычных возможностей союзников. Пхеньян считает это продолжением конфронтационной политики против республики, несмотря на смену руководства в Сеуле.

    Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР, также назвала действия Южной Кореи, США и Японии «явной демонстрацией враждебности» и предупредила о негативных последствиях для самих инициаторов учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Южной Кореи и США провели штабные учения Iron Mace на базе Кэмп Хамфрис с акцентом на ядерное сдерживание КНДР.

    Китайский аналитический центр «Синьхуа» обнародовал доклад о ментальной колонизации мира Соединенными Штатами. Дональд Трамп планирует принять участие в саммите АТЭС в Кенджу и рассматривает возможность встречи с Си Цзиньпином на полях мероприятия.

    Комментарии (0)
    14 сентября 2025, 22:50 • Новости дня
    Медведев заявил о проведении выборов в России «в боевых условиях»

    Медведев: Выборы в России проходят в боевых условиях

    Медведев заявил о проведении выборов в России «в боевых условиях»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в России проходят фактически в боевых условиях практически по всей стране, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    «Наши выборы проходят в, по сути, боевых условиях, и не только на территориях тех субъектов, где, по сути, передний край, где есть линия боевого соприкосновения или которые достаточно близко находятся от нее. Практически по всей территории страны», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Он отметил, что участие ветеранов специальной военной операции в выборах является значимым, а их способность вести за собой людей доказана как на фронте, так и в гражданской жизни.

    Он также назвал участие жителей Курской области в голосовании в нынешней ситуации в регионе актом гражданского мужества. Он подчеркнул, что населенные пункты региона, которые сейчас опустели, должны быть возрождены. «Сделаем и это», – отметил Медведев.

    Медведев заявил, что исполнение предвыборных обязательств – ключевой фактор будущих побед «Единой России». Медведев напомнил о необходимости не утратить доверие граждан, подчеркнув, что «рейтинги, тем более победа» на выборах, важны, «но еще важнее – не растерять тот кредит доверия, который граждане нашей страны оказали» депутатам и главам регионов. Он добавил, что власть «начинается» на муниципальном и региональном уровнях, и что стабильное функционирование органов власти критически важно для государства. Кандидаты от «Единой России» выступили весьма достойно на выборах в ЕДГ, сказал он.

    «Страна не может существовать без власти… Если власть начинает «сыпаться» – быть беде. Мы знаем, наша страна через это проходила, особенно в 90-е годы», – сказал Медведев.

    Он отметил, что доверие избирателей – результат большой работы партии и курса, проводимого президентом России Владимиром Путиным. Медведев поблагодарил российских избирателей, которые голосуют на выборах и тем самым укрепляют страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, и избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 00:14 • Новости дня
    США признали неспособность полностью отказаться сейчас от российского урана

    Глава Минэнерго США Райт: Момент отказа от российского урана пока не достигнут

    Tекст: Антон Антонов

    США пока не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.

    По словам Райта, страна только «приближается к моменту», когда сможет полностью прекратить использование российского урана, но пока этого не достигла, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Он отметил, что Белый дом рассчитывает на значительный рост спроса на уран внутри страны, в том числе благодаря развитию крупных и малых модульных реакторов. «Мы нуждаемся в больших объемах внутреннего производства урана и обогатительных мощностей», – указал Райт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ на санкции США представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил, что сами США продолжают импортировать из России уран для своей ядерной промышленности. Президент США Дональд Трамп сказал, что не знает об импорте урана из России. В 2024 году Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 09:05 • Новости дня
    В Турции предположили скрытую цель угроз Трампа по Украине

    Турецкий аналитик Экен заявил, что угрозы Трмапа по Украине нацелены на ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Высказывания президента США Дональда Трампа об «исчерпании терпения» по урегулированию ситуации на Украине нацелены на европейских союзников США, заявил турецкий политический аналитик Барту Экен.

    Трамп ранее заявил, что его терпение по отношению к российскому лидеру Владимиру Путину заканчивается, однако, по мнению турецкого аналитика Барту Экена, эти слова адресованы прежде всего европейским союзникам США, передает РИА «Новости».

    Эксперт считает, что угрозы Трампа по Украине, выраженные в форме заявлений о «жестких мерах», имеют политико-дипломатический, а не военный подтекст.

    Экен отмечает, что, по его мнению, Трамп не стремится к эскалации с Москвой, а хочет усилить давление на европейские столицы, убеждая их поддерживать жесткий санкционный курс.

    По его словам, Кремль не прекращает переговоры полностью, а лишь берет паузу, не испытывая срочной потребности в дипломатическом продвижении. Москва, по мнению Экена, ждет возобновления диалога на более выгодных для себя условиях, а наиболее подходящим моментом для этого может стать зима, когда ситуация на Украине ухудшится, а единство западных стран будет испытываться новыми трудностями.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    Трамп ранее выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России может затормозить переговоры по Украине.

    Президент США также раскритиковал европейские санкции против России, считая их недостаточно жесткими.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 09:23 • Новости дня
    Политолог из США заявил об отказе Трампа вводить санкции против России

    Политолог Миршаймер заявил о намерении Трампа отказаться от санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский эксперт предсказал, что Дональд Трамп не станет вводить вторичные санкции в отношении России, делая ставку на давление на европейские страны, заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

    По его словам, президент США Дональд Трамп не планирует вводить вторичные санкции против России, а вместо этого будет настаивать на усилении антироссийских рестрикций со стороны Европы, передает ТАСС.

    Как заявил Миршаймер в интервью YouTube-каналу DeepDive, ограничения против России обречены на провал, даже если они будут приняты совместно США и европейскими странами.

    Миршаймер отметил: «Трамп понимает, что вторичные санкции вводить нерационально. Вместо этого он призывает европейцев ввести 100-процентные вторичные санкции против России, что означало бы 100-процентные вторичные пошлины против Китая и Индии. Он хочет, чтобы европейцы сделали это. Думаете, европейцы настолько глупы, чтобы пойти на этот шаг? Нет, они не настолько глупы».

    Профессор добавил, что США уже вводили пошлины в 25% на индийскую нефть из России, но этот шаг не оказал ожидаемого эффекта – Индия увеличила объемы закупок. Он также указал на сближение России, Китая и Индии на недавней встрече лидеров ШОС, что, по его мнению, свидетельствует о неэффективности санкционного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщила о значительном влиянии сенатора Линдси Грэма на Дональда Трампа. The Washington Post раскрыла подробности антиамериканского законопроекта Грэма о санкциях против России. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил о риске утраты диалога с Россией в случае введения новых ограничений.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 13:19 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии подвижек по саммиту России, США, Украины

    Песков заявил, что по саммиту России, США и Украины изменений нет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инициатива проведения саммита при участии России, США и Украины пока не продвинулась, несмотря на заявления американской стороны о возможной встрече, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких изменений в вопросе организации саммита России, США и Украины на данный момент не произошло, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о том, что встреча лидеров трех стран состоится «относительно скоро», Песков отметил: «Нет, пока никаких подвижек нет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Переговорный процесс по урегулированию ситуации на Украине, по словам Дмитрия Пескова, требует длительного времени.

    Переговорные группы России и Украины временно прекратили прямой диалог, однако каналы связи и готовность к обсуждению мирного урегулирования сохраняются.

    Комментарии (0)
    15 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Захарова не исключила встречу Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

    Захарова не опровергла возможность переговоров Лаврова и Рубио на ГА ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломат отметила, что подготовка двусторонних встреч Лаврова на полях сессии ООН продолжается, и конкретных заявлений по переговорам с Рубио пока нет.

    График переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сейчас обсуждается, сообщает ТАСС.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что не хотела бы делать преждевременные заявления относительно возможной встречи Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

    Захарова отметила: «Прорабатывается график двусторонних встреч главы российского внешнеполитического ведомства. Я не хотела бы забегать вперед, но при этом не хочу вас и разочаровывать».

    Она не уточнила, идет ли конкретная подготовка к переговорам между Лавровым и Рубио, однако подчеркнула важность ожидания официальных сообщений по итогам формирования расписания встреч.

    Вопрос о возможности такой встречи остается открытым, как и конкретные детали двусторонних контактов главы МИД России в ходе сессии ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о планах обсудить варианты переговоров с Россией на предстоящих консультациях с представителями администрации США.

    Европа и офис Зеленского пытаются затянуть урегулирование конфликта, что приводит к появлению абсурдных предложений при разработке гарантий для Украины.

    Дональд Трамп отметил, что США не собираются выходить из процесса урегулирования, несмотря на усталость от затягивания переговоров. Трамп также выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут встретиться без его участия.

    Комментарии (0)
    16 сентября 2025, 00:59 • Новости дня
    Рябков сообщил о планах России провести переговоры с США до конца осени

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассчитывает до конца осени провести новую встречу по ключевым вопросам в двусторонних отношениях с США, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Все же, если говорить о каких-то временных рамках, то мы ориентируемся на то, чтобы постараться провести такое мероприятие по крайней мере до конца осени», –приводит слова Рябкова ТАСС.

    По его словам, переговоры уже несколько раз откладывались, причина заключалась не только в логистических или организационных сложностях, но и в желании, чтобы переговоры привели «к ощутимому прогрессу».

    «Риск того, что обнаружится топтание на месте и мы не добьемся никакого продвижения, есть», – подчеркнул дипломат.

    Замминистра добавил, что при наличии политической воли у обеих сторон работа за кулисами может помочь сформировать основу для дальнейших шагов, после чего организационные вопросы будут решены достаточно быстро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рябков заявил, что Москва и Вашингтон согласуют сроки третьего раунда консультаций. Он говорил, что в продвижении двусторонней повестки нет задержек – имеется только техническая пауза.

    Комментарии (0)
    Главное
    Туск сообщил о нейтрализации летевшего над зданиями правительства Польши дрона
    Трамп объявил о ракетном ударе США по «наркотеррористам» из Венесуэлы
    Цена золота обновила исторический максимум
    Политолог объяснил более 60% голосов у всех губернаторов на ЕДГ
    Суд в Подмосковье арестовал бизнесмена Амирханяна по делу об убийстве Кивы
    Крейсер «Адмирал Нахимов» успешно завершил этап заводских испытаний
    Кадыров осудил Пугачеву за слова о Дудаеве

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации