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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поворот России на Восток прошел точку невозврата

    Поворот России на Восток стал реальностью благодаря сочетанию наших усилий и благоприятных внешних обстоятельств. Новые виражи в отношениях России и Запада не приведут к затуханию восточного вектора, а вместе с ним и развития Дальнего Востока.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

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    Общественное мнение Общественное мнение Александр Масляков был из поколения первых

    КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.

    11 комментариев
    10 сентября 2024, 05:00 • Новости дня

    В Кремле объяснили отказ Путина ехать в США на ГА ООН

    Песков заявил, что США не лучшее направление для поездок Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Сегодня США не лучшее направление для поездок президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин не ездит последние годы, сейчас США не лучшее направление для визитов.

    «США – это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства, как страны – штаб-квартиры ООН», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

    Ранее Путин утвердил главой российской делегации на 79-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в сентябре в Нью-Йорке, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

    9 сентября 2024, 13:22 • Новости дня
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    Нуланд косвенно признала вину США в срыве переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина не заключила в Стамбуле мирное соглашение с Россией в марте 2022 года после консультации с США и Британией, это косвенно признала экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью журналисту Михаилу Зыгарю (признан иностранным агентом).

    Она отметила, что площадку для переговоров предложила турецкая сторона, американцев при этом там не было, США также не были осведомлены о деталях сделки, передает РИА «Новости».

    «Однако на одной из поздних стадий (переговоров) украинцы начали просить совета по поводу того, куда это все приведет», – сказала Нуланд.

    Политик не подтвердила прямо, что соглашения между Москвой и Киевом не одобрили США, однако она пояснила, что Вашингтону было невыгодно основное условие России, которое якобы состояло в «нейтрализации Украины» в военном плане без подобных ограничений для РФ.

    «Люди внутри Украины и за ее пределами начали задавать вопросы по поводу того, является ли сделка хорошей, и именно в этот момент все развалилось», – сказала она.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что стамбульские договоренности Москвы и Киева остаются на столе и могут лечь в основу мирного урегулирования украинского конфликта.

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    9 сентября 2024, 22:32 • Новости дня
    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    Байден пригрозил наложить вето на снижающий оборонные расходы закон республиканцев
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден намерен наложить вето на проект республиканцев в Палате представителей Конгресса по временному финансированию правительства США, заявили в Административно-бюджетном управлении (АБУ) Белого дома.

    Отмечается, что федеральное правительство прекратит работу, если полноценный бюджет или временное финансирование не будет принято до конца сентября. Финансовый год начинается в США с 1 октября. В документе АБУ содержится призыв к республиканцам в Конгрессе принять участие в двухпартийном процессе, чтобы «сохранить правительство в рабочем состоянии», передает ТАСС.

    В Белом доме считают, что проект республиканцев «безответственен в вопросах национальной безопасности» и может подорвать военное преимущество США перед Китаем, снизит боеготовность американской армии. Кроме того, проект предусматривает правительству «неоправданно низкий уровень финансирования как на оборонные, так и на необоронные» нужды на полгода.

    Также в Белом доме считают, что законопроект включает в себя циничные законоположения, которые не обеспечивают безопасность выборов в США, затрудняют регистрацию граждан США, которые имеют право голоса.

    Контролирующие Палату представителей республиканцы намерены провести голосование по проекту 11 сентября.

    Напомним, бюджет правительства на 2025 финансовый год вызывает острые споры между администрацией президента-демократа и Палатой представителей, которую контролируют республиканцы.

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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

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    9 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин поручил расширить выплаты по уходу за детьми-инвалидами

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о расширении круга лиц, имеющих право на выплаты в размере 10 тыс. рублей по уходу за детьми-инвалидами.

    В настоящее время на получение данной выплаты могут претендовать только родители и опекуны. Глава государства поручил распространить ее на всех лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Кремля.

    Кроме того, президент поручил предусмотреть ежегодную индексацию выплат с учетом уровня инфляции.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать условия для семей, чтобы в России было модно иметь много детей.


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    9 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков: Кремль не видит повода для интервью Путина Гершковичу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина осужденному в России за шпионаж и вернувшемуся в США в результате обмена заключенными журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как сообщает WSJ, обращаясь к Путину за помилованием, Гершкович также попросил об интервью у российского президента.

    По словам Пескова, чтобы было интервью зарубежным СМИ и конкретным каким-то журналистам, нужно иметь повод, пока в Кремле такого повода не видят, передает ТАСС.

    Ранее Песков заявил, что Кремль после обмена заключенными готов рассмотреть заявку помилованного журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича на интервью с президентом Владимиром Путиным, если таковая поступит.

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    9 сентября 2024, 14:28 • Новости дня
    Путин поддержал реконструкцию Новгородского кремля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин одобрил планы губернатора Новгородской области Андрея Никитина по реконструкции Новгородского кремля и прилегающей территории в рамках федеральной программы.

    В ходе общения с президентом в Кремле Никитин обратил внимание на состояние территории вокруг кремля – так называемый кремлевский парк. «Здесь вам спасибо за послание, решение по отдельной программе реконструкции парков и центров городов – мы этим, конечно, воспользуемся и в программу обязательно зайдем», – отметил губернатор, передает РИА «Новости».

    «Обязательно нужно это сделать... И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отреагировал Путин.

    Новгородский кремль (Детинец) – одна из крупнейших средневековых крепостей на Северо-Западе России. Его история насчитывает не одно столетие, а существующие сейчас стены и башни по большей части относятся к концу XV века. Строительство крепости в Новгороде велось практически одновременно с возведением новых стен и башен Московского кремля.

    В понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

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    9 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма

    Политконсультант Корякин: Новгородская область стала важной точкой на карте внутреннего туризма

    Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новгородская область добивается немалых успехов не только в сфере туризма. В регионе развивается промышленность, заметен рост реальных доходов населения, запущен пилотный проект по стимулированию рождаемости, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В понедельник Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

    «Андрей Никитин не случайный человек для федеральной власти. Он долгое время возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое выступает в качестве креативно-экспертного центра при руководстве страны. Данная должность подарила ему большое количество полезных для лидера региона навыков и контактов. Конечно, это положительно сказывается на социальной политике и экономике Новгородской области», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.

    «Новгородская область на момент назначения Никитина выглядела не очень устойчиво, особенно на фоне таких мощных соседей, как Москва, Московская и Ленинградская области. Даже сейчас субъект остается донором кадров. Но за пять лет сделано очень много, и ситуация постепенно исправляется. Мы видим, что в регионе происходит рост реальных доходов населения. Он занимает пятое место по динамике этого показателя во всей стране», – добавляет он.

    За последние пять лет турпоток в регион увеличился в два с половиной раза. Сейчас, отмечает эксперт, области есть чем удивить внешнего наблюдателя. «Это и колоссальное историческое наследие, и поразительные природные объекты, например, озеро Ильмень. При Никитине регион стал важной точкой на карте внутреннего туризма. Особо хочу отметить потенциал области в сфере экологического туризма, в частности «Большая Валдайская тропа», и водного туризма, развитие которых может дать дополнительное ускорение экономики региона», – считает Корякин.

    «Драйвером экономики региона является гражданская и оборонная промышленность. В области реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы», создан научно-производственный центр «Ушкуйник», который вносит огромный вклад в развитие сферы отечественных БПЛА», – дополняет собеседник.

    «Кроме того, любопытна инициатива Никитина, высказанная в мае этого года, об увязке разрабатываемых нацпроектов и принципов распределения финансовых средств в интересах демографической политики. В связи с этим будет особенно интересно посмотреть на результаты нового пилотного проекта по стимулированию рождаемости в трех малых городах: Боровичи, Валдай, Старая Русса, о котором губернатор заявил на встрече с президентом», – подчеркивает эксперт.

    «То, что все эти начинания активно поддерживаются Владимиром Путиным, более чем понятно. На Валдае расположена одна из резиденций главы государства и у него есть возможность лично оценивать динамику изменений. Благодаря поддержке федерального центра шансов на новые успехи у главы Новгородской области много», – заключил Корякин.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава региона поделился с президентом итогами проделанной работы. Так, по его словам, в субъекте за последние годы почти на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс. При этом в данной сфере преследуется задача «омоложения кадров».

    В ходе разговора Путин указал губернатору на дефицит узких специалистов в системе здравоохранения. В ответ Никитин указал, что в Новгородской области действует программа, в рамках которой медикам предоставляется жилплощадь. Таким образом, властям субъекта удалось перебороть отрицательную тенденцию – за последние три года число врачей увеличилось на 10%.

    Кроме того, глава региона обратил внимание на состояние территории вокруг Новгородского кремля (Детинца). Он поблагодарил Путина за создание отдельной программы по реконструкции парков и центров городов и пообещал воспользоваться ею для улучшения исторической достопримечательности. «И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отметил президент.

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    9 сентября 2024, 16:02 • Новости дня
    Путин указал главе Новгородской области на нехватку врачей в регионе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Новгородской области есть дефицит врачей-специалистов, эту проблему необходимо решить, заявил президент Владимир Путин в ходе встрече в Кремле с губернатором региона Андреем Никитиным.

    Заслушав доклад руководителя области, Путин указал на проблемы в сфере здравоохранения, в частности он отметил дефицит узких специалистов. Никитин заявил, что врачей привлекают в регион возможностью получить собственное жилье, передает ТАСС.

    Никитин также рассказал, что в Новгородской области в 2026 году планируется начать строительство кардиоцентра, на него уже заложены средства в бюджете. Завершить строительство планируется в 2029 году.

    Также Путин отметил низкие темпы ремонта школ, Никитин в свою очередь заверил, что регион использует все возможности, которые предоставляет нацпроект.

    Глава региона добавил, что в Великом Новгороде планируется реконструкция территории вокруг Кремля по программе реконструкции центров городов. «Это обязательно нужно сделать. И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – сказал Путин.

    Президент также оценил успехи Новгородской области в промышленном производстве. По данным Никитина, этот показатель составил 116%, причем ситуация складывается благополучно во всех отраслях.

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    9 сентября 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтах

    Путин поручил создать объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил исполнительным органам субъектов РФ рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты для экскурсий, сообщила пресс-служба Кремля.

    Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное» опубликован на сайте Кремля.

    В документе говорится, что необходимо рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ «при участии организаций, отвечающих за эксплуатацию угольных шахт, рассмотреть вопрос о преобразовании закрытых шахтовых полигонов в объекты, предназначенные для проведения мероприятий по профессиональной ориентации и экскурсий». Отмечается, что доклад – до 31 марта 2025 года, далее – один раз в полгода, передает РИА «Новости».

    Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.

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    9 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков: Путин хорошо знал и ценил Маслякова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин был хорошо знаком с бессменным руководителем КВН Александром Масляковым и ценил его вклад в развитие отечественного телевидения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Путин и Масляков друг друга знали очень хорошо, и президент всегда ценил вклад ведущего в развитие отечественного телевидения, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью ведущего КВН Александра Маслякова. Он отметил профессионализм и талант ведущего.

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    9 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил изучить вопрос создания телепередач о многодетных семьях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телевизионных передач, в которых рассказывается об этапах жизни многодетных семей.

    «Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», – говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».

    Кроме того, Путин поручил проработать вопрос создания механизма поддержки социально значимых родительских проектов, целью которых является сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей.

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    9 сентября 2024, 11:09 • Новости дня
    Путин подтвердил высокий уровень отношений России и КНДР

    Путин направил поздравления Ким Чен Ыну по случаю 76-летия КНДР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в телеграмме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины образования КНДР подтвердил высокий уровень двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля.

     «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 76-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что высокий уровень отношений двух стран в полной мере подтвердили недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне.

    «Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и КНДР», – указал президент РФ.

    Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.

    В июне Путин посетил КНДР по приглашению Ким Чен Ына. Москва и Пхеньян подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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    9 сентября 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью ведущего КВН Александра Маслякова. Он отметил профессионализм и талант ведущего.

    Путин называет Маслякова человеком многогранного таланта, увлеченным и преданным своему призванию профессионалом. Глава государства подчеркнул, что Масляков один из тех людей, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик.

    «Его имя неразрывно связано с «Клубом веселых и находчивых». Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность. Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет, он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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    9 сентября 2024, 12:39 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с новгородским губернатором Никитиным

    Песков: Путин сегодня проведет встречу с новгородским губернатором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в понедельник проведет рабочую встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, в понедельник с докладом у главы государства будет губернатор Новгородской области Андрей Никитин, передает ТАСС.

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    9 сентября 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя России космонавту Борисову

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации космонавту-испытателю Константину Борисову за мужество и героизм, проявленные во время длительной космической экспедиции на Международной космической станции.

    Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Высшую степень отличия в Российской Федерации – звание Героя России – получил космонавт-испытатель Борисов.

    «За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета ... присвоить звание Героя РФ Борисову Константину Сергеевичу – космонавту-испытателю отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина», – говорится в тексте документа, передает ТАСС.

    Кроме того, космонавту присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

    В марте пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-7, в состав которой входит российский космонавт Константин Борисов, вернулся на Землю после полугодового пребывания на Международной космической станции (МКС).

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    9 сентября 2024, 13:34 • Новости дня
    Песков не исключил встречи Путина с представителями БРИКС по безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, возможно, проведет встречу с группой высоких представителей БРИКС, в которую входит и советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Довал «будет в составе группы высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которые проведут свою встречу», передает ТАСС.

    Он напомнил, что это совещание проходит в рамках председательства России в БРИКС. «Мы не исключаем встречу президента с участниками этого мероприятия», – сообщил Песков, пообещав дополнительно информировать о графике российского лидера.

    Ранее был анонсирован визит советника премьера Индии по нацбезопасности Аджита Довала в Россию.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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