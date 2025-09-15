  • Новость часаТуск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    15 сентября 2025, 14:41 • Новости дня

    Военные России и Белоруссии отработали маневры обороны на учениях

    Военные РФ и Белоруссии отработали маневренную оборону на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения России и Белоруссии применили тактику маневренной обороны и «танковую карусель» в ходе стратегических учений «Запад-2025».

    Об успешной отработке маневренной обороны российскими и белорусскими военными в рамках учений «Запад-2025» сообщило Минобороны, передает ТАСС.

    В ходе учений подразделения ПВО отражали воздушные удары и уничтожали условные высокоскоростные беспилотники при сильных радиопомехах. Коалиционные силы войск блокировали и устраняли незаконные вооруженные формирования и диверсионные группы.

    Дроны Supercam S350 применялись для поиска противника, а сбалансированная система огневого поражения – из ракетных войск, артиллерии и авиации – наносила удары по выявленным целям.

    Экипажи танков Т-72Б3М и Т-80БВМ атаковали с закрытых позиций и использовали тактику «танковой карусели», предполагающую поочередную стрельбу нескольких машин.

    В случае приближения противника на дистанцию ракетного удара расчеты противотанковых комплексов также поражали цели. Учения проходят на полигонах обеих стран и в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Ожидается участие оперативных групп ОДКБ, ШОС и других партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи морской авиации Северного флота провели учения в Баренцевом море по поиску и уничтожению условной атомной подводной лодки.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политику Запада по отношению к Минску и Москве откровенно агрессивной и указал на минирование границы Польшей. На Борисовском полигоне представители 23 стран, среди которых США, Турция и Венгрия, проследили за действиями войск на учениях «Запад-2025».

    15 сентября 2025, 01:55 • Новости дня
    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»

    New York Times: Россия создала империю дронов

    New York Times заявила о создании в России «империи дронов»
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Развитие беспилотников в России вышло на новый уровень, позволив стране создать «империю дронов», пишет New York Times.

    Как заявила New York Times, власти России на высшем уровне обозначили производство беспилотников как один из ключевых национальных приоритетов. В материале подчеркивается, что государство мобилизовало значительные ресурсы, включая частные, для создания «империи дронов». Подчеркивается, что в России произошла революция в производстве БПЛА, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия сумела преодолеть первоначальное отставание от ВСУ в использовании беспилотников на фронте. Россия добилась технологического и количественного превосходства в применении БПЛА.

    14 сентября 2025, 22:37 • Новости дня
    Минченко назвал три самых интересных избирательных кампании в рамках ЕДГ-2025

    Минченко: Солодов, Кобзев и Гехт провели наиболее интересные кампании в рамках ЕДГ-2025

    Минченко назвал три самых интересных избирательных кампании в рамках ЕДГ-2025
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Самые интересные кампании глав регионов прошли на Камчатке, в Иркутской области и Ненецком автономном округе, а из оппозиционных партий наибольшую активность показала ЛДПР. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Евгений Минченко и Алена Август, подводя итоги Единого дня голосования (ЕДГ).

    «Хотя итоговые результаты еще не подведены, кампанию в Камчатском крае можно оценить как успешную. Команда Владимира Солодова, несмотря на прежние негативные тенденции, проявила себя эффективно – во многом благодаря грамотным действиям во внештатной ситуации, связанной с землетрясением в регионе», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Также, по словам Минченко, достойно проявил себя глава Иркутской области Игорь Кобзев, который, судя по всему, смог сохранить лидирующую позицию, несмотря на конкуренцию с экс-губернатором Сергеем Левченко.

    Еще одним «образцом приверженности своей работе» эксперт назвал врио главы Ненецкого автономного округа Ирину Гехт. Он отметил, что, хотя выборы для нее были непрямыми, она провела полноценную кампанию, как если бы шла борьба за голоса избирателей.

    В свою очередь политконсультант Алена Август, оценивая действия оппозиционных партий, обратила внимание на предварительные результаты ЛДПР. «Партия очень активно себя вела, буквально заявляла о себе как о партии №2, оспаривая эту позицию у КПРФ. Посмотрим на итоговые результаты, однако я не уверена, что им удастся занять эти позиции в большинстве регионов», – добавила собеседница.

    Она также добавила, что избиратели зачастую голосуют по привычке, и партиям необходимо приложить значительные усилия, чтобы заинтересовать и перетянуть их на свою сторону. По мнению Август, ЛДПР, возможно, удастся добиться этого на выборах в Госдуму в 2026 году.

    Ранее в России завершился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Последней завершила работу Калининградская область. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках единого дня голосования в России составила 90,54%.

    По данным ЦИК, после обработки 98,81% протоколов действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») одержал победу на выборах главы региона, набрав 63,08% голосов. Второе место заняла Василина Кулиева (ЛДПР) с 13,79%.

    Во Свердловской области на выборах губернатора лидирует врио главы региона Денис Паслер («Единая Россия»). После обработки 50,04% протоколов он набирает 62,89% голосов избирателей.

    На выборах главы Пермского края лидирует действующий губернатор Дмитрий Махонин («Единая Россия»), получивший 69,11% голосов после обработки 50,67% протоколов. На втором месте – Ксения Айтакова (КПРФ) с 10,63%, на третьем Олег Постников (ЛДПР), у которого 8,27%.

    Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одерживает убедительную победу на выборах главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии России, после обработки 99,4% протоколов она набирает 83,02% голосов.

    В Иркутской области действующий губернатор Игорь Кобзев сохраняет лидерство с 60,23% голосов по итогам обработки 50,18% протоколов. За ним следует Сергей Левченко (КПРФ) с 22,76%.

    Ирина Гехт избрана губернатором Ненецкого автономного округа на заседании Совета депутатов региона, за нее проголосовали 16 из 19 депутатов. Она исполняла обязанности главы округа последние шесть месяцев.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    14 сентября 2025, 22:05 • Новости дня
    Политолог: ЕДГ показал успехи России в защите электорального суверенитета

    Политолог Ляховецкий: Россия преуспела в защите своего электорального суверенитета

    Политолог: ЕДГ показал успехи России в защите электорального суверенитета
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на хакерские атаки и сложную обстановку в приграничных регионах, ЦИК удалось обеспечить соблюдение всех электоральных норм в Единый день голосования в России. А высокая явка показала решимость граждан участвовать в определении вектора развития своих регионов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий.

    «Электоральный суверенитет является одной из основ независимости России. Речь идет о защищенности избирательной системы от любых форм внешнего вмешательства, к которым относятся информационные атаки, а также распространение фейков и вбросов, призванных подорвать доверие граждан к выборам», – сказал политолог Никита Ляховецкий.

    По его словам, за дни голосования портал ЦИК 290 тыс. раз подвергся хакерским атакам, еще свыше 300 атак пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). «Особых усилий требует работа избирательных комиссий в приграничных регионах, находящихся под постоянными обстрелами – в Брянской, Курской, Ростовской областях и Краснодарском крае», – продолжил аналитик.

    «Мы видим, что ЦИК приходится обеспечивать бесперебойное функционирование системы даже в условиях гибридного – информационного и военного – давления. Эта работа, наряду с высокой активностью избирателей, обеспечивает легитимность избранной власти и укрепляет доверие к государственным институтам. Граждане видят, как избирательная система успешно противостоит новым вызовам», – поясняет политолог.

    Еще одним элементом, повышающим доверие граждан к выборам, является институт наблюдения и общественного контроля. «Кроме того, ДЭГ из инновации превращается в стандарт – все больше россиян выбирают этот технологичный способ голосования», – подчеркивает собеседник.

    В заключении Ляховецкий указал: «Высокая явка по всей стране демонстрирует, что, несмотря на попытки дестабилизации, россияне свободно определяют вектор развития страны, выбирают власть, формируют модель ее устройства и принимают ключевые решения о будущем своих регионов. А значит, Россия преуспела в защите своего электорального суверенитета».

    Ранее в России закончился Единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России.

    Первые данные ЦИК показали уверенное лидерство «Единой России» на выборах в региональные законодательные собрания, проведенных в трех регионах с 12 по 14 сентября.

    Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, представляющая партию «Единая Россия», одерживает убедительную победу на выборах главы региона. По данным Центральной избирательной комиссии России после обработки 99,4% протоколов, Костюк набирает 83,02% голосов, передает РИА «Новости».

    В свою очередь действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов («Единая Россия») набрал 63,08% голосов после подсчета почти всех бюллетеней на региональных выборах.

    Между тем, как сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Ленар Габдурахманов, существенных нарушений правопорядка во время голосования, которые могли бы сорвать выборы, не зафиксировано.

    Глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что на интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии России осуществляется беспрецедентная хакерская атака, однако это не влияет на проведение голосования.

    15 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Политолог перечислил тренды современных выборов в России

    Политолог Кузнецов: Для победы на выборах организационная компетентность важнее креатива

    Политолог перечислил тренды современных выборов в России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы показали, что для победы кандидатам необходимы выстроенная партийная структура, понимание локальной повестки и применение искусственного интеллекта для аналитики и организационной работы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Глеб Кузнецов. Ранее в России завершился Единый день голосования (ЕДГ).

    По словам политолога Глеба Кузнецова, прошедшие выборы показали первостепенную важность партийной структуры, работы с активом и организационной составляющей избирательной кампании. «Креатив тут становится вторичным. Другими словами, побеждает тот, кто более организационно компетентен», – отмечает эксперт.

    Важным фактором победы, по его мнению, стало понимание локальной повестки каждого конкретного региона, что также относится к организационным компетенциям. Третьей заметной тенденцией выборов политолог назвал активное использование искусственного интеллекта.

    «Речь идет не о прикольных мультипликационных роликах, а о применении ИИ для аналитики, организационной работы, социологии. Можно сделать вывод, что те, кто смогут использовать искусственный интеллект на высоком уровне, получат серьезное преимущество», – полагает Кузнецов.

    Отдельно политолог выделил московское нововведение: в столице работала сеть экстерриториальных участков, где избиратели из других регионов могли отдать электронный голос за глав своих субъектов. «Это серьезная инновация в организации избирательных процессов. Полагаю, за этим будущее», – заключил Кузнецов.

    Ранее в России завершился единый день голосования (ЕДГ). Избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Последними закрылись избирательные участки в Калининградской области. Выборы разных уровней прошли в 81 из 89 субъектов России. Итоговая явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в рамках единого дня голосования в России составила 90,54%.

    По информации Минцифры, в онлайн-выборах приняли участие свыше 1,5 млн человек. Министерство отметило, что наибольшую активность проявили россияне в возрасте от 35 до 50 лет. Избиратели от 18 до 35 лет составили 29%, а граждане старше 50 лет – 27% от числа проголосовавших онлайн. В числе регионов-лидеров по количеству пользователей платформы ДЭГ оказались Свердловская и Ростовская области, Чувашия, Пермский край и Челябинская область.

    По словам председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, выборы в России проходят фактически в боевых условиях практически по всей стране. Он отметил, что участие ветеранов специальной военной операции в выборах является значимым, а их способность вести за собой людей доказана как на фронте, так и в гражданской жизни.

    Примечательно, что согласно данным онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на выборах губернаторов в приграничных с Украиной регионах России лидируют действующие руководители субъектов.

    15 сентября 2025, 14:30 • Новости дня
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    @ RADEK PIETRUSZKA/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о росте пророссийских настроений и антипатии к Украине в стране.

    «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к воюющей Украине», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Туск обратился к польским политикам с призывом бороться с усилением подобных тенденций. По его словам, задача политиков – «сдерживать нарастающую волну, а не следовать ей».

    Также он отметил, что происходящее станет «испытанием патриотизма и зрелости всего польского политического класса».

    Ранее поляки выразили недовольство решениями властей по поддержке Украины.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что антиукраинская риторика в Польше становится все более важным элементом внутренней политики, и диалог между странами будет ухудшаться.

    15 сентября 2025, 04:14 • Новости дня
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»
    Каллас назвала инцидент с дроном в Румынии «безрассудной эскалацией»
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения о якобы российском беспилотнике, который влетел в воздушное пространство Румынии.

    «Эта продолжающаяся безрассудная эскалация угрожает региональной безопасности», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Каллас в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнула, что выражает поддержку Румынии. Она заявила, что находится в постоянном контакте с румынским правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынское министерство национальной обороны заявило, что воздушное пространство страны было нарушено якобы российским дроном. При этом в Бухаресте не предоставили доказательств российского происхождения беспилотника.

    15 сентября 2025, 11:44 • Новости дня
    Эксперт отметила работу ЦИК и силовиков на фоне украинской угрозы

    Политолог Булгакова: Выборы в приграничных с зоной СВО районах прошли на высоком уровне

    Эксперт отметила работу ЦИК и силовиков на фоне украинской угрозы
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Выборы в прифронтовых областях России прошли на высоком уровне, несмотря на риски и украинскую угрозу. Опасности были купированы, в том числе благодаря профессионализму сотрудников избиркомов и местной полиции, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Алена Булгакова. В воскресенье в России завершился Единый день голосования.

    «Отличительная черта избирательной системы России – ее способность адаптироваться к вызовам, запросам и потребностям избирателей. Мы увидели, что все новшества, особенно связанные с обеспечением безопасности в приграничных регионах, показали свою эффективность на практике», – отметила Алена Булгакова, председатель комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан.

    «На выборах в Курской области проводился подомовой обход избирателей, также избирательные комиссии приезжали к людям в пункты временного размещения. Я воочию наблюдала за тем, как проходит этот процесс, и могу сказать, что все было максимально прозрачно и организованно. Члены комиссии четко понимали алгоритм действий в случае возможной опасности. Были подготовлены к этому и сотрудники полиции», – указала она.

    «Общественные наблюдатели находились в Курской области повсеместно, в том числе и при проведении дополнительных форм голосования. Каких-либо жалоб или замечаний на организацию выборов в регионе не поступало. Напротив – жители были благодарны, что комиссия приехала к ним сама. Белгородская и Брянская области подвергались атакам со стороны противника особенно сильно, но и там выборы прошли на высоком уровне», – продолжила аналитик.

    «Что касается итогов голосования, мы можем сказать, что они полностью отражают предпочтения избирателей. Кампании были конкурентными, и победили в них те кандидаты, которые своими предложениями и видением будущего, а также готовностью решать самые сложные проблемы смогли получить поддержку людей», – резюмировала политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в России завершился Единый день голосования (ЕДГ), который длился три дня – с 12 по 14 сентября. В ходе выборов были избраны 21 глава региона, 11 региональных парламентов, а также около 46 тыс. депутатов местного уровня.

    Победителями в прифронтовых регионах стали: Александр Богомаз в Брянской области (78,78% %), Александр Хинштейн в Курской области (86,92%), Юрий Слюсарь в Ростовской области (81,2%), Михаил Развожаев в Севастополе (81,72%). Вениамин Кондратьев в Краснодарском крае лидирует с 83,41% голосов после обработки 98,02% протоколов. Все они были выдвинуты «Единой Россией».

    Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что кампания «прошла довольно спокойно»: на местах были небольшие эксцессы, однако на результаты выборов они не повлияли. Схожей точки зрения придерживаются и в МВД: «Существенных нарушений правопорядка, способных сорвать выборы, не зафиксировано».

    Как указал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выборы проходят фактически в боевых условиях, однако участие граждан в избирательной кампании «укрепляет нашу страну». При этом он отметил как позитивный момент участие в кампании кандидатов, прошедших через СВО.

    15 сентября 2025, 09:26 • Новости дня
    Глава МИД Китая прибыл в Польшу обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Глава МИД Китая решил в Польше обсудить закрытие границы с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе визита в Варшаву глава МИД Китая Ван И намерен обсудить с польскими властями вопрос закрытия границы с Белоруссией, через которую проходит основной поток китайских товаров в Европу, сообщил представитель МИД Польши.

    Министр иностранных дел Китая прибыл в Варшаву для обсуждения в том числе и ситуации на польско-белорусской границе, передает РИА «Новости».

    По сообщениям польских дипломатов, визит китайского министра сопровождается переговорами о возможном закрытии границы между Польшей и Белоруссией. Представитель МИД Польши сообщил, что этот вопрос будет поднят наряду с другими темами.

    Он отметил, что граница с Белоруссией играет важную роль для товарообмена между Россией и Китаем. Также представитель МИД заявил, что подавляющая часть товаров, прибывающих в Польшу и далее в Евросоюз из Белоруссии по железной дороге, имеет китайское происхождение.

    Польша закрыла границу с Белоруссией в ночь на пятницу якобы из соображений безопасности в связи с началом учений «Запад-2025».

    Граница между Польшей и Белоруссией была заблокирована забором и колючей проволокой после остановки транспортного сообщения через пункт «Брест».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение Варшавы с эмоциями на фоне военных учений.

    Напомним, совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2025» стартовали в пятницу и направлены на проверку готовности к обеспечению безопасности Союзного государства. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил о проведении основных этапов учений на значительном удалении от границ с западными странами.

    15 сентября 2025, 08:16 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    ОАК передала Минобороны новую партию Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация выполнила очередную поставку новых Су-34, прошедших обязательные испытания, для нужд российского военного ведомства, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщает ТАСС.

    В пресс-службе Ростеха подчеркнули, что перед передачей техника прошла все необходимые наземные и летные заводские испытания.

    Представитель госкорпорации отметил, что Су-34 показал себя как надежная и эффективная машина, а военные летчики высоко оценивают маневренность и живучесть этих самолетов.

    На предприятиях ОАК увеличили производство Су-34 и сейчас осуществляют регулярные серийные поставки этой техники в войска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи Су-34 отработали бомбометание и преодоление систем ПВО в ходе учений «Запад-2025». ВКС России получили новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Су-34 совершил успешную посадку без шасси и остался целым.

    14 сентября 2025, 16:08 • Новости дня
    Россия и Казахстан запустили совместную программу для будущих врачей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Карагандинский медицинский университет и Казанский государственный медицинский университет запустили совместную программу подготовки врачей, обучение по которой проходит очно на базах двух вузов в Караганде и Казани.

    Программа длится шесть лет, после чего выпускники получают два диплома – казахстанский и российский, что позволяет им работать врачом как в Казахстане, так и в России без необходимости проходить дополнительную аккредитацию, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе министерства здравоохранения Казахстана сообщили: «Также предоставляется возможность продолжить обучение в резидентуре в Казахстане или в клинической ординатуре в Российской Федерации по выбранной специальности». Таким образом, выпускники смогут выбрать любую из сторон для дальнейшего профессионального развития.

    Кроме клинической практики, специалисты, окончившие программу, смогут заниматься научной и педагогической деятельностью, а также работать в международной медицинской среде. Для поступления в программу абитуриенты должны сдать единое национальное тестирование в Казахстане или комплексное тестирование в России.

    15 сентября 2025, 12:10 • Новости дня
    NYT сообщила об утрате Украиной преимущества в применении БПЛА

    NYT: Россия увеличила годовое производство БПЛА до 30 тыс. единиц

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Резкий рост производства различных беспилотников в России стал причиной того, что Украина лишилась своего прежнего преимущества на поле боя, пишет американская газета The New York Times.

    Россия значительно увеличила производство беспилотников, что позволило ей ликвидировать прежнее преимущество Украины в использовании этой техники на поле боя, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    В начале конфликта российские войска применяли примерно 40 БПЛА разных типов за раз, теперь их число может превышать тысячу.

    Издание отмечает: «Резкий рост [применения БПЛА] стал результатом огромного скачка в производстве Россией ударных беспилотников». По данным The New York Times, массовые поставки, внедрение новых технологий и тактик создали для Украины серьезные проблемы, полностью изменив баланс сил.

    Газета оценивает, что сейчас Россия способна ежегодно выпускать около 30 тыс. БПЛА различных видов, а к 2026 году этот показатель может удвоиться. The New York Times утверждает, что вопрос производства беспилотников находится под личным контролем высшего руководства России, которое поставило задачу создать в стране «империю по производству БПЛА», мобилизуя государственные и частные ресурсы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроны нанесли удары по украинской группировке в Изюме. The New York Times заявила о создании в России «империи дронов». Командир ВСУ сравнил украинскую систему ПВО с марлевым нижним бельем.

    15 сентября 2025, 10:03 • Новости дня
    Страны НАТО наблюдали за учениями «Запад-2025» в Белоруссии

    Делегации США, Турции и Венгрии наблюдали за учениями «Запад-2025»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Борисовском полигоне представители 23 стран, включая США, Турцию и Венгрию, проследили за практическими действиями войск в рамках учений «Запад-2025», сообщило Минобороны Белоруссии.

    Представители 23 государств, в том числе трех стран – членов НАТО (США, Турция, Венгрия), наблюдают за совместными стратегическими учениями «Запад-2025» в Белоруссии, передает ТАСС.

    Как сообщили в Минобороны Белоруссии, в наблюдении принимают участие также представители трех международных организаций: Союзного государства, ОДКБ и СНГ, а также представитель Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ в рамках Венского документа 2011 года.

    В числе наблюдателей присутствуют военно-дипломатические представители из 17 иностранных государств, включая Азербайджан, Китай, Иран, Сербию, США, Туркменистан, Турцию, Перу и другие. В рамках учений проходит один из основных этапов с отработкой тактических эпизодов: нанесение огневого поражения противнику, применение БПЛА, действия танковых подразделений, удары FPV-дронов, противовоздушное прикрытие и эвакуация раненых и техники с использованием роботизированных платформ.

    Министерство обороны Белоруссии подчеркнуло, что страна выступает за укрепление международного мира и безопасности, осуждает использование военных конфликтов как средства достижения политических целей, а также придерживается принципов мирного урегулирования споров, равенства государств и невмешательства во внутренние дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА во время учений «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям на этих маневрах. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    15 сентября 2025, 06:22 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии подчеркнуло оборонительный характер учений «Запад-2025»

    Замглавы Минобороны Белоруссии Науменко: Учения «Запад» являются оборонительными

    Tекст: Антон Антонов

    Совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» сосредоточены на отработке оборонительных действий с применением опыта современных военных конфликтов, сообщил заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Александр Науменко.

    «В рамках учения отрабатываются вопросы планирования и практического выполнения задач войсками (силами) при ведении сугубо оборонительных действий. В ходе отработки вопросов используется опыт современных конфликтов, который накоплен представителями Вооруженных сил Российской Федерации и обобщен Вооруженными силами Беларуси», – приводит слова Науменко РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что отмечается полное взаимодействие между подразделениями на всех уровнях – от стратегического до тактического. По словам Науменко, современные боевые действия исключают массовые батальонные атаки на укрепления, сейчас востребованы иные подходы к выполнению задач на всех уровнях военного управления.

    На учениях уже отработаны действия по борьбе с диверсионно-разведывательными группами, охране и обороне районов сосредоточения войск, а также их смене и прикрытию от воздушных угроз.

    На 227-м полигоне пройдут розыгрыши боевых эпизодов с применением всех доступных видов вооружения, авиации, штурмовых групп, беспилотников и новых эвакуационных платформ, сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учение «Запад-2025» началось на территории Белоруссии 12 сентября. Маневры проводятся с целью проверки возможностей России и Белоруссии по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Для снижения напряженности место учений перенесли от западных границ Белоруссии вглубь страны. Численность участников учения уменьшили.

    15 сентября 2025, 11:41 • Новости дня
    Морская авиация СФ уничтожила подлодку на учениях «Запад-2025»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Баренцевом море экипажи морской авиации Северного флота провели учения по поиску и уничтожению условной атомной подводной лодки, сообщили в Минобороны России.

    В рамках совместного стратегического учения «Запад-2025» экипажи противолодочной авиации Северного флота обнаружили и уничтожили условную атомную подлодку, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В мероприятии участвовали самолеты дальней противолодочной авиации Ту-142 и Ил-38, а также корабельные вертолеты Ка-27М. Роль условного противника исполняла одна из атомных подлодок самого Северного флота.

    Самолеты выполнили сброс гидроакустических буев на заданном участке, что позволило создать акустическое поле и обнаружить цель. Информацию о местоположении цели передали вертолетам Ка-27М, которые продолжили ее отслеживать.

    После этого экипажи вертолетов сбросили практические бомбы по курсу подлодки, принудив экипаж к всплытию.

    Ранее белорусское минобороны сообщало, что представители 23 стран, включая США, Турцию и Венгрию, следили за практическими действиями войск в рамках учений «Запад-2025».

    Напомним, на этих учениях связисты провели линию связи с помощью БПЛА, экипажи Су-34 выполнили бомбометание по наземным целям, фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

    15 сентября 2025, 06:57 • Новости дня
    На Балтийском флоте прошли учения по отражению атак БЭК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе маневров в рамках учений «Запад-2025» экипажи Балтийского флота отработали действия по уничтожению условных морских дронов, используя стрелковое оружие и РЭБ, сообщили в Минобороны России.

    Учения по отражению атак безэкипажных катеров условного противника прошли на Балтийском флоте, передает ТАСС. Маневры состоялись в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025» на базе Балтийского флота с участием экипажей кораблей, патрульных и противодиверсионных катеров.

    В ходе тренировки личный состав получил задачу отразить нападение катеров, имитировавших типы «Лезвие» и «Зефир». После объявления тревоги военные отработали действия по обнаружению, сопровождению и уничтожению надводных целей.

    Для противодействия условным БЭК расчеты радиоэлектронной борьбы применили постановку помех. Итогом практической части стала стрельба из крупнокалиберных пулеметов «Корд» и стрелкового оружия по целям.

    Всего в учениях задействовали более 10 кораблей и катеров, а также свыше 500 военнослужащих Балтийского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, связисты провели линию связи с помощью БПЛА на учениях «Запад-2025». Экипажи Су-34 выполнили бомбометание по целям на этом учении. Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель ракетой «Циркон».

  • О газете
