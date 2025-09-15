Военные России и Белоруссии отработали маневры обороны на учениях

Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.10 комментариев
Подразделения России и Белоруссии применили тактику маневренной обороны и «танковую карусель» в ходе стратегических учений «Запад-2025».
Об успешной отработке маневренной обороны российскими и белорусскими военными в рамках учений «Запад-2025» сообщило Минобороны, передает ТАСС.
В ходе учений подразделения ПВО отражали воздушные удары и уничтожали условные высокоскоростные беспилотники при сильных радиопомехах. Коалиционные силы войск блокировали и устраняли незаконные вооруженные формирования и диверсионные группы.
Дроны Supercam S350 применялись для поиска противника, а сбалансированная система огневого поражения – из ракетных войск, артиллерии и авиации – наносила удары по выявленным целям.
Экипажи танков Т-72Б3М и Т-80БВМ атаковали с закрытых позиций и использовали тактику «танковой карусели», предполагающую поочередную стрельбу нескольких машин.
В случае приближения противника на дистанцию ракетного удара расчеты противотанковых комплексов также поражали цели. Учения проходят на полигонах обеих стран и в акваториях Балтийского и Баренцева морей. Ожидается участие оперативных групп ОДКБ, ШОС и других партнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи морской авиации Северного флота провели учения в Баренцевом море по поиску и уничтожению условной атомной подводной лодки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал политику Запада по отношению к Минску и Москве откровенно агрессивной и указал на минирование границы Польшей. На Борисовском полигоне представители 23 стран, среди которых США, Турция и Венгрия, проследили за действиями войск на учениях «Запад-2025».