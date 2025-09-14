Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?26 комментариев
Памфилова рассказала об эвакуации избиркомов из-за атак БПЛА
Памфилова: УИК в Белгородской и Брянской областях эвакуировали из-за атак БПЛА
Из-за атак беспилотников были эвакуированы четыре участковые избирательные комиссии в Белгородской и Брянской областях, сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова.
Памфилова уточнила, что речь идет о комиссиях на избирательных участках № 41, 243 и 294 в селе Бессоновка Белгородского района, а также участке № 939 в селе Негино Суземского района Брянской области, передает РИА «Новости».
Памфилова подчеркнула, что эвакуация была проведена «в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников избирательного процесса». «Наша многострадальная, героическая область», – заявила Памфилова, говоря о Белгородской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью. В результате атаки дронов в Шебекино пострадали фасады квартир и автомобили. Также были зафиксированы повреждения в ряде сел области.