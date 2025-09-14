Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?26 комментариев
Слюсарь не подключился к штабу ЕР из-за режима безопасности в Ростовской области
Из-за мер безопасности интернет в Ростовской области временно отключили, что помешало врио губернатора Юрию Слюсарю подключиться к штабу «Единой России» и принять участие в видеоконференции с региональными отделениями, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Якушев пояснил, что «из-за соблюдения режима безопасности там отключили интернет», передает ТАСС.
Позднее председатель партии Дмитрий Медведев добавил, что подобные меры необходимы для отражения «очередной вылазки противника» и минимизации возможного ущерба для России.
По данным онлайн-табло ЦИК, опубликованным на момент подсчета 10,44% протоколов, Слюсарь, выдвинутый от «Единой России», набирает 83,32% голосов избирателей в Ростовской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершился Единый день голосования, избирательные участки закрылись по всей стране в 20.00 по местному времени. Медведев отметил, что выборы в России проходят фактически в боевых условиях практически по всей стране.