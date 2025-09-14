Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?13 комментариев
Взрыв боеприпасов в поезде под Киевом повредил три вагона
В результате ночной детонации боеприпасов в составе военного поезда на Украине были повреждены три вагона, а движение поездов временно приостановили, сообщили СМИ.
Как пишет украинский телеканал «Общественное», по данным источников в Генштабе ВСУ, взрыв произошел в поезде, который перевозил военный груз. Представители Генштаба сообщили: «Ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз», передает РИА «Новости».
Отмечается, что в результате происшествия были повреждены три вагона состава. Личный состав, по информации телеканала, не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в пассажирском поезде произошла детонация боеприпаса. Из-за взрыва несколько поездов изменили маршруты следования. Генштаб ВСУ назначил проверку после детонации снарядов в перевозившем боеприпасы поезде.