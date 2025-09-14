Генштаб ВСУ назначил проверку после детонации снарядов в перевозившем боеприпасы поезде

Генштаб ВСУ подтвердил взрыв боеприпасов в поезде на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что причиной взрыва на железной дороге в Киевской области стала детонация боеприпасов при перевозке военного груза, передает ТАСС. По данным Генштаба, инцидент произошел ночью, а личный состав при этом не пострадал. В поезде, где случился взрыв, три вагона были отцеплены, а движение по маршруту временно остановили.

Власти назначили служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Сейчас проходит расследование причин, приведших к взрыву боеприпасов.

По данным региональной военной администрации, происшествие не было связано с воздушной тревогой и повредило железнодорожную инфраструктуру. Из-за аварии поезда международных и внутренних маршрутов идут с задержками по обходным путям, а часть рейсов была отменена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в пассажирском поезде произошла детонация боеприпаса. Из-за взрыва несколько поездов изменили маршруты следования.