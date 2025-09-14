Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?11 комментариев
Генштаб ВСУ назначил проверку после детонации снарядов в перевозившем боеприпасы поезде
Генштаб ВСУ подтвердил взрыв боеприпасов в поезде на Украине
Взрыв боеприпасов в поезде на железной дороге в Киевской области прервал движение поездов и привел к назначению служебной проверки Генштабом ВС Украины.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что причиной взрыва на железной дороге в Киевской области стала детонация боеприпасов при перевозке военного груза, передает ТАСС. По данным Генштаба, инцидент произошел ночью, а личный состав при этом не пострадал. В поезде, где случился взрыв, три вагона были отцеплены, а движение по маршруту временно остановили.
Власти назначили служебную проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Сейчас проходит расследование причин, приведших к взрыву боеприпасов.
По данным региональной военной администрации, происшествие не было связано с воздушной тревогой и повредило железнодорожную инфраструктуру. Из-за аварии поезда международных и внутренних маршрутов идут с задержками по обходным путям, а часть рейсов была отменена.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киевской области в пассажирском поезде произошла детонация боеприпаса. Из-за взрыва несколько поездов изменили маршруты следования.