Погибшими при взрыве на железной дороге в Орловской области оказались сотрудники Росгвардии
Хинштейн: ЧП на железной дороге в Орловской области унесло жизни двух росгвардейцев
Детонация взрывного устройства на железнодорожных путях Орловской области унесла жизни двоих сотрудников Росгвардии, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
«К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также жителям региона. «Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей», – говорится в сообщении Хинштейна.
Напомним, в субботу в результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал. Из-за ЧП были задержаны пять поездов.
Сообщалось, что на железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства.