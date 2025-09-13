Погибшими при взрыве на железной дороге в Орловской области оказались сотрудники Росгвардии

Хинштейн: ЧП на железной дороге в Орловской области унесло жизни двух росгвардейцев

Tекст: Валерия Городецкая

«К большой скорби, двое сотрудников Росгвардии погибли, еще один находится в тяжелом состоянии», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также жителям региона. «Мы как никто понимаем, насколько страшно и больно терять своих жителей», – говорится в сообщении Хинштейна.

Напомним, в субботу в результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал. Из-за ЧП были задержаны пять поездов.

Сообщалось, что на железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства.