Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.2 комментария
На железной дороге в Орловской области нашли три взрывных устройства
На 452-м километре железнодорожного перегона Малоархангельск-Глазуновка в Орловской области были найдены три взрывных устройства.
Их обнаружили примерно в 14.50 под железнодорожным полотном главного пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Расстояние между устройствами составило 50 метров.
Напомним, в субботу в результате подрыва взрывного устройства на железнодорожных путях в Орловской области погибли два человека, еще один пострадал.
Из-за ЧП были задержаны пять поездов.