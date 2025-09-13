Чемпион Европы по боксу среди юношей Михайленко застрелен в Омске

Tекст: Ирма Каплан

«Предварительно установлено, что фигурант приехал в гости к знакомому. Между ними возник словесный конфликт на почве личной неприязни, подозреваемый достал пистолет и выстрелил хозяину в голову, после чего скрылся на личном автомобиле. Сотрудники полиции оперативно задержали его в этот же день в Новосибирской области», – сказано в посте.

Полицейские изъяли у фигуранта незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и пять патронов. С его слов, он приобрел оружие в даркнете.

В ведомстве уточнили, что следователь Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», подозреваемый доставлен в Омск и заключен под стражу.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что убитый – 31-летний чемпион Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко.

