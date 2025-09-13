Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.9 комментариев
Чемпион Европы по боксу среди юношей Михайленко застрелен в Омске
В одном из частных домов Омска был застрелен 31-летний чемпион Европы среди юношей по боксу Ловари Михайленко, убийцу задержали в Новосибирской области, сообщил Telegram-канал УМВД по Омской области.
«Предварительно установлено, что фигурант приехал в гости к знакомому. Между ними возник словесный конфликт на почве личной неприязни, подозреваемый достал пистолет и выстрелил хозяину в голову, после чего скрылся на личном автомобиле. Сотрудники полиции оперативно задержали его в этот же день в Новосибирской области», – сказано в посте.
Полицейские изъяли у фигуранта незарегистрированный пистолет ТТ 1941 года выпуска и пять патронов. С его слов, он приобрел оружие в даркнете.
В ведомстве уточнили, что следователь Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», подозреваемый доставлен в Омск и заключен под стражу.
В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что убитый – 31-летний чемпион Европы по боксу среди юношей Ловари Михайленко.
