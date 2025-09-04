Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.2 комментария
Настоятель храма из Челябинской области получил срок за убийство
Настоятеля храма Тихвинской иконы Божией Матери в Челябинской области Игоря Ефремова признали виновным в убийстве односельчанина в Аргаяшском райсуде.
В октябре 2024 года священник распивал спиртные напитки с жертвой у себя дома, после чего нанес не менее 15 ножевых ранений, что привело к смерти мужчины, установил суд, передает РИА «Новости».
Обвиняемый находился под домашним арестом до момента вынесения приговора. Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на год и шесть месяцев.
Подсудимый был взят под стражу сразу после оглашения приговора.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, обязав Ефремова выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда.
Напомним, в 2024 году в Челябинской области настоятель православного храма отец Игорь Ефремов якобы убил односельчанина в результате самообороны после конфликта.