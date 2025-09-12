Трамп назвал Сороса спонсором протестов и пообещал расследование в его отношении

Трамп назвал Сороса спонсором протестов и пообещал ему скорое расследование

Tекст: Ирма Каплан

Протестующие «получают деньги за свою профессию от Сороса и других людей», приводит Bloomberg слова Трампа в интервью Fox News.

«И мы будем расследовать дело Сороса, потому что я считаю, что это дело RICO (федеральный закон США от 1970 года, разработанный для борьбы с организованной преступностью – прим. ВЗГЛЯД) против него и других людей. Потому что это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения», – сказал американский лидер.

Трамп не уточнил, о каком члене семьи Сорос идет речь и какие основания будут использованы в расследовании. Закон о коррумпированных организациях, или Закон RICO, обычно применяется для преследования организованной преступности.

Трамп ранее заявлял, что Сорос «и его замечательный сын, радикально-левый» вместе с их деятельностью должны попасть под расследование. Не совсем ясно, о каком сыне он говорил.

Алекс Сорос, один из сыновей миллиардера, является активным сторонником демократических идей и возглавляет совет директоров нежелательной в России организации фонда «Открытое общество», основанного Джорджем Соросом и являющегося одной из крупнейших и влиятельнейших благотворительных организаций в мире.

Представитель фонда «Открытое общество» сослался на свой предыдущий комментарий, опубликованный после угрозы Трампа провести расследование в прошлом месяце.

«Фонды «Открытое общество», основанные Джорджем Соросом и возглавляемые Алексом Соросом, не поддерживают и не финансируют насильственные протесты. Обвинения в обратном ложны, а угрозы в адрес нашего основателя и председателя возмутительны», – сказано в заявлении.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне заявления президента США о намерении продолжить расследование в отношении политических оппонентов после убийства Чарли Кирка, известного консервативного активиста и союзника президента.

«Моя администрация найдет каждого из тех, кто способствовал этому злодеянию и другим актам политического насилия, включая организации, которые его финансируют и поддерживают», – заявил он в видеообращении, опубликованном в среду вечером.

Как писала в августе газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

