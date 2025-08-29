Битва титанов: Трамп против Сороса

Иван Тимофеев
После Аляски готовится новый расклад международных отношений
Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?
Глеб Простаков
Как расследование по «Северным потокам» повлияет на переговоры по Украине
Ход расследования теракта на «Северных потоках» оказывается тесно связанным с будущим Украины и всей системы европейской безопасности. Возможно, это начало большой сделки между Москвой и Вашингтоном, где газовые потоки станут разменной монетой, а мир на Украине – желанным призом.
Глеб Кузнецов
Борьба за искусственный интеллект похожа на борьбу за коммунизм
Самые опасные утопии – не те, что полностью ложны, а те, что содержат достаточно истины, чтобы привлечь умных людей и мобилизовать огромные ресурсы на заведомо ложную цель. И соревнование за недостижимую цель может привести – если кто-то неудачно «моргнет» – к реальной ядерной войне.