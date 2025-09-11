В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.6 комментариев
В Италии «коалицию желающих» обвинили в планах раздела Украины
Хакерская группировка KillNet опубликовала карту, полученную в результате взлома локальной сети канцелярии французской армии и свидетельствующую о том, что «коалиции желающих» планирует фактический раздел Украины, передает L'Antidiplomatico.
Как пишет L'Antidiplomatico, карта датирована 16 апреля 2025 года. Документ отражает схему размещения иностранных военных контингентов на территории Украины, передает РИА «Новости».
В соответствии с картой и протоколами заседаний «коалиции желающих», в разделе Украины будут участвовать по меньшей мере четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния.
Франция претендует на контроль над Житомирской, Харьковской и Сумской областями, богатыми полезными ископаемыми, в частности нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем.
Великобритания, по имеющимся сведениям, стремится взять под контроль все логистические хабы, чтобы обеспечить транспортировку и перекачку энергоресурсов. Польша и Румыния, согласно тем же данным, претендуют на приграничные территории, а также на Одесскую область с выходом к морю.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что любые вооруженные контингенты на территории Украины будут рассматриваться как законные военные цели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.