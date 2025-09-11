L'Antidiplomatico: «Коалиция желающих» планирует раздел Украины

Tекст: Антон Антонов

Как пишет L'Antidiplomatico, карта датирована 16 апреля 2025 года. Документ отражает схему размещения иностранных военных контингентов на территории Украины, передает РИА «Новости».

В соответствии с картой и протоколами заседаний «коалиции желающих», в разделе Украины будут участвовать по меньшей мере четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния.

Франция претендует на контроль над Житомирской, Харьковской и Сумской областями, богатыми полезными ископаемыми, в частности нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем.

Великобритания, по имеющимся сведениям, стремится взять под контроль все логистические хабы, чтобы обеспечить транспортировку и перекачку энергоресурсов. Польша и Румыния, согласно тем же данным, претендуют на приграничные территории, а также на Одесскую область с выходом к морю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что любые вооруженные контингенты на территории Украины будут рассматриваться как законные военные цели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины. Макрон также заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине в случае прекращения огня.