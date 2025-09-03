Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.0 комментариев
Макрон объявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины.
Макрон подчеркнул, что европейские страны готовы предоставить Украине гарантии безопасности сразу после подписания мирного соглашения, передает РИА «Новости».
«Это обязательство, которое мы взяли на себя в Вашингтоне. Вклад, который был подготовлен, задокументирован и подтвержден сегодня днем на уровне министров обороны в чрезвычайно конфиденциальном порядке, позволяет мне сказать, что эта работа по подготовке завершилась», – сказал французский лидер.
Трансляция выступления велась на странице Елисейского дворца в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Ранее президент России Владимир Путин высказал мнение о возможности Украины самостоятельно определять систему безопасности, однако отметил важность учета интересов других государств.
В августе президент США Дональд Трамп заявил о согласии Путина принять гарантии безопасности для Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров поддержал создание надежных гарантий безопасности по Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, что гарантии безопасности для Украины покрыты туманом и суевериями.