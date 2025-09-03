Путин заявил о праве Украины выбрать систему своей безопасности

Tекст: Ольга Иванова

Каждая страна, включая Украину, имеет право самостоятельно определять систему обеспечения своей безопасности, однако это не должно происходить в ущерб безопасности других государств, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передает ТАСС.

Путин подчеркнул: «Я согласен с теми, кто считает, что каждая страна имеет право сама выбирать систему обеспечения своей безопасности. Это касается всех стран, в том числе и Украины. Но это также означает, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой страны, в данном случае Российской Федерации».

Президент России отметил, что позиция Москвы заключается в необходимости соблюдения баланса интересов всех сторон. По его словам, именно это обеспечивает устойчивую безопасность и мир в долгосрочной перспективе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности провести встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.