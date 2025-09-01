Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.0 комментариев
Ozon сообщил о запуске регистрации юридического лица в России
Компания Ozon планирует в ближайшее время приступить к официальной регистрации собственного юридического лица на территории России.
Процедура будет начата в течение нескольких дней, сообщили в компании, передает ТАСС.
На внеочередном общем собрании акционеров были одобрены все вынесенные вопросы, в том числе утверждение новой организационно-правовой формы компании для работы в России, определение размера уставного капитала и утверждение нового устава, который заработает в России после завершения редомициляции. Также совету директоров предоставили полномочия для выполнения действий, связанных с процедурой редомициляции, добавили в Ozon.
Ранее Федеральная антимонопольная служба обязала маркетплейсы Ozon и Wildberries обеспечить прозрачный механизм участия продавцов в скидочных акциях.