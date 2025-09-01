День рождения осени и День знаний отмечаются 1 сентября

Tекст: Ирма Каплан

Всемирный день написания писем – одно из таких. В цифровой век в 2014 году австралийский писатель и фотограф Ричард Симпкин решил заявить о таком празднике, чтобы напомнить людям о красоте душевной рукописной переписки.

Первого сентября в мире с 2005 года отмечают Международный день приматов. Его инициатор – Animal Defenders International, которая занимается образовательными и информационно-просветительскими кампаниями по защите животных в неволе, а также диких животных и окружающей среды. Цель Дня приматов в том, чтобы обратить внимание людей на необходимость защиты обезьян и лемуров, сохранения их естественной среды обитания, призвать к прекращению опытов на животных.

В России основным праздником 1 сентября является День знаний. До 1935 года школы в СССР начинали учебу в течение сентября, пока постановление Совнаркома не установило единую дату 1 сентября. В 1984 году этот день стал всенародным праздником, напомнил портал Ura.ru. Теперь, как заметил в поздравительном обращении к россиянам президент страны Владимир Путин, День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь.

День государственности 1 сентября с 1997 года отмечают в Кабардино-Балкарии, в честь принятия Конституции республики. В первый день осени 1921 года была образована Кабардинская автономная область, которую позже объединили с Балкарией.

Кроме того, 1 сентября в США отмечают День благодарности рыжему коту, в Германии – Всемирный день мира, в Новой Зеландии – День случайной доброты, в Австралии – День акации, в Гондурасе – День флага, на Тайване – День журналиста, в Перу – День посадки деревьев.

Кусочком именинного пирога стоит угостить Aндpeя, Тимoфeя, Никoлaя, Aгaпия, и Феклу.