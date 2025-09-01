  • Новость часаПутин поздравил учащихся с Днем знаний и пожелал всем доброго пути в учебный год
    Украину лишили «прораба двух майданов» в особый исторический момент
    Медведев назвал две плохих новости для Мерца и Макрона
    Трамп разместил загадочный пост с фразой о грядущем событии
    Экономист Двинский: Мигранты становятся тормозом экономики, а не ее двигателем
    Глава РФПИ Дмитриев показал фото «изолированной России» на саммите ШОС
    Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС отправить солдат на Украину
    Захарова высказалась о судьбе польско-белорусской границы
    Пашинян дал характеристику отношений между Россией и Арменией
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Алиева
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Политическое украинство не может быть цивилизованным

    Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад всегда был плохой копией Востока

    То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

    26 комментариев
    Иван Тимофеев Иван Тимофеев После Аляски готовится новый расклад международных отношений

    Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

    7 комментариев
    1 сентября 2025, 00:50 • Новости дня

    День рождения осени и День знаний отмечаются 1 сентября

    День рождения осени и День знаний отмечаются 1 сентября
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В первый день осень в России и мире отмечаются десятки памятных дат и торжеств, связанных с началом нового сезона. Когда-то 1 сентября в России праздновали начало года, теперь отмечают начало учебного года, но есть и еще несколько любопытных торжеств в этот понедельник.

    Всемирный день написания писем – одно из таких. В цифровой век в 2014 году австралийский писатель и фотограф Ричард Симпкин решил заявить о таком празднике, чтобы напомнить людям о красоте душевной рукописной переписки.

    Первого сентября в мире с 2005 года отмечают Международный день приматов. Его инициатор – Animal Defenders International, которая занимается образовательными и информационно-просветительскими кампаниями по защите животных в неволе, а также диких животных и окружающей среды. Цель Дня приматов в том, чтобы обратить внимание людей на необходимость защиты обезьян и лемуров, сохранения  их естественной среды обитания, призвать к прекращению опытов на животных.

    В России основным праздником 1 сентября является День знаний. До 1935 года  школы в СССР начинали учебу в течение сентября, пока постановление Совнаркома не установило единую дату 1 сентября. В 1984 году этот день стал всенародным праздником, напомнил портал Ura.ru. Теперь, как заметил в поздравительном обращении к россиянам президент страны Владимир Путин, День знаний остается важным праздником для каждого, так как школа помогает сделать первые шаги во взрослую жизнь.

    День государственности 1 сентября с 1997 года отмечают в Кабардино-Балкарии, в честь принятия Конституции республики. В первый день осени 1921 года была образована Кабардинская автономная область, которую позже объединили  с Балкарией.

    Кроме того, 1 сентября в США отмечают День благодарности рыжему коту, в Германии – Всемирный день мира, в Новой Зеландии – День случайной доброты, в Австралии – День акации, в Гондурасе – День флага, на Тайване – День журналиста, в Перу – День посадки деревьев.

    Кусочком именинного пирога стоит угостить Aндpeя, Тимoфeя, Никoлaя, Aгaпия, и Феклу.

    29 августа 2025, 21:54 • Новости дня
    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю

    МИД России заявил о кампании на подрыв отношений с Москвой в иранских СМИ

    МИД: Иранские СМИ начали обвинять Москву в передаче секретной информации Израилю
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В иранских СМИ за последние недели заметно участились публикации, ставящие под сомнение стратегическое партнерство между Россией и Ираном, включая обвинения в передаче разведданных Израилю, сообщили в МИД России.

    В последнее время в иранских СМИ участились публикации с недостоверной информацией о внешней политике России, что свидетельствует о скоординированной дезинформационной кампании, направленной на подрыв российско-иранских отношений, сообщается в Telegram-канале МИД России.

    По мнению ведомства, эти материалы создают ложное впечатление, будто Россия не является для Ирана «надежным партнером» и не оказала необходимой поддержки в конфликте с Израилем.

    В МИД обратили внимание, что враждебные России и Ирану силы пытаются дискредитировать стратегическое партнерство между двумя странами, а также настойчиво распространяют сообщения о передаче Москвой секретной информации Израилю, что категорически опровергается российской стороной. Наиболее резонансным в министерстве назвали бездоказательное заявление члена иранского совета по определению целесообразности решений Мохамеда Садра о якобы передаче Россией Израилю точных координат иранской ПВО.

    При этом Россия последовательно осуждала военные удары Израиля и США по территории Ирана, совершенные, по мнению МИД, в нарушение Устава ООН и международного права. В ведомстве выразили уверенность, что иранские коллеги будут дальше внимательно реагировать на подобные информационные вбросы, чтобы не допустить подрыва сотрудничества между государствами.

    Напомним, президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Ранее МИД России призвал «евротройку» Лондон, Париж и Берлин пересмотреть решение о санкциях против Ирана.

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили итоги российско-американской встречи на Аляске.

    Стороны также рассмотрели вопросы развития сотрудничества между Россией и Ираном.

    Россия и Иран договорились совместно работать над созданием новых сухопутных газовых коридоров из России в Иран.

    Комментарии (12)
    29 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине

    Politico сообщила о планах европейских лидеров создать буферную зону на Украине

    Стало известно о планах Европы создать буферную зону на Украине
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны между российскими и украинскими фронтами в рамках мирного соглашения, пишет Politico.

    Это предложение, по словам пяти европейских дипломатов, является одним из нескольких, которые военные и гражданские чиновники рассматривают в качестве послевоенного сценария или сценария прекращения огня на Украине, говорится в материале газеты Politico.

    Официальные лица расходятся во мнениях о том, насколько глубокой может быть реальная зона, и неясно, примет ли Киев этот план, поскольку он, скорее всего, предусматривает территориальные уступки, пишет издание.

    США, по-видимому, не участвуют в обсуждении вопроса о буферной зоне. Но тот факт, что официальные лица пытаются перекрыть полосу земли внутри Украины, чтобы добиться хрупкого мира, свидетельствует о том, что союзники по НАТО отчаянно нуждаются в разрешении войны.

    По мнению Джима Таунсенда, бывшего сотрудника Пентагона, который курировал политику в Европе и НАТО при администрации Обамы, европейские чиновники хватаются за соломинку, так как пара британских и французских наблюдателей не удержат русских от реализации поставленных целей.

    Разделение имеет историческое значение. Европейские дипломаты воздерживаются от сравнения этого с тщательно охраняемым разделом между Северной и Южной Кореей, которые формально все еще воюют. Они больше сравнивают это с разделением Германии во время холодной войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о ключевой роли модели гарантий безопасности для Украины, основанной на принципах коллективной обороны НАТО.

    Западные страны разработали предварительный план по созданию трех оборонительных рубежей на Украине, предусматривающий демилитаризованную зону и размещение европейских бригад.

    В Копенгагене европейские министры рассмотрят вариант отправки миротворцев из нейтральной страны для патрулирования границы и демилитаризованной зоны на Украине.

    Комментарии (7)
    30 августа 2025, 13:50 • Видео
    Переговоры о мире: как хитрит Европа?

    Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 05:28 • Новости дня
    Рейс Сочи – Москва «Уральских авиалиний» задержали более чем на десять часов

    Tекст: Ирма Каплан

    Пассажиры рейса Сочи – Москва компании «Уральские авиалинии» вернулись в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту, им предоставили питание и размещение после возвращения самолета в аэропорт вылета.

    Согласно данным онлайн-табло на сайте «Уральских авиалиний», вылет самолета рейсом Сочи – Москва (Домодедово) должен был состояться в 20.05 мск 28 августа, прилет – в 23.25. Теперь вылет указан в 6.45 мск, прилет – в 10.05 29 августа.

    «Рейс U6-378 по маршруту Сочи – Москва вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Авиакомпания оперативно отправила в Сочи резервный самолет. Пассажиры обслуживаются согласно Федеральным авиационным правилам России (ФАП-82), включая обеспечение напитками, горячим питанием, размещением в гостиницах», – заявили ТАСС в пресс-службе «Уральских авиалиний».

    Там добавили, что рейс вернулся в аэропорт вылета, в Сочи, предположительно «из-за отказа одного из двигателей». Поскольку ранее сообщалось, что борт экстренно вернулся якобы из-за отказа двигателя при взлете, в авиакомпании уточнили, что  экипаж выполнил посадку лайнера благополучно.

    Как писала 21 августа газета ВЗГЛЯД, самолет, выполнявший рейс из Москвы в Сочи, был вынужден срочно сесть в Минеральных Водах после потери сознания 56-летним пассажиром.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 04:26 • Новости дня
    Сняты временные ограничения полетов в калужском аэропорту Грабцево

    Сняты временные ограничения полетов в аэропорту Калуги

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения полетов в аэропорту Калуги сняты, воздушная гавань работает в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Аэропорт Калуги (Грабцево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    В Росавиации уточнили, что в период действия ограничений на запасной аэродром перенаправлен один самолет.

    Напомним, временные ограничения полетов были объявлены в аэропорту Калуги поздним вечером четверга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять БПЛА самолетного типа над Курской и Брянской областей, а также над Черным морем вечером четверга.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 10:46 • Новости дня
    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна

    Юморист Петросян обратился к врачам из-за обострившихся сердечных проблем

    СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Евгения Петросяна
    @ Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Знаменитый юморист почувствовал сильные боли в груди и проблемы с дыханием на фоне хронической гипертонии.

    Состояние Евгения Петросяна ухудшилось из-за обострившихся проблем с сердцем, передает Лента.Ру.

    По информации издания, 79-летний артист обратился за медицинской помощью, пожаловавшись на боли в груди и затрудненное дыхание. Проблемы появились на фоне диагностированной ранее гипертонии.

    «Врачи запретили ему сильные физические нагрузки и порекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертами», – говорится в сообщении. Медики дали рекомендации по снижению активности и посоветовали ограничить участие в публичных мероприятиях.

    Ранее сообщалось, что поликлиника потеряла Петросяна. В апреле артист уже обращался к врачам из-за сильного кашля и высокой температуры. Тогда у него заподозрили бронхит и легкую форму коронавируса, однако впоследствии супруга артиста заверила, что он чувствует себя хорошо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, столичная поликлиника в районе Хамовники пытается связаться с Евгением Петросяном для записи на обязательное медицинское обследование. Минюст обратился в суд с требованием взыскать 582 тыс. рублей за не полностью оплаченную экспертизу по делу о разделе имущества Петросяна и Степаненко. Суд лишил Викторину Петросян права пользования квартирой на Ростовской набережной в Москве, решение Хамовнического суда признано законным Мосгорсудом.

    Комментарии (10)
    30 августа 2025, 11:23 • Новости дня
    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»

    Актрису Бортич внесли в «Миротворец» за съемки в Крыму для «Викинга»

    Актриса Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»
    @ bortich

    Tекст: Денис Тельманов

    Актриса Александра Бортич оказалась в базе украинского сайта «Миротворец» (заблокирован в РФ и признан экстремистским). Поводом для внесения стало ее участие в съемках фильма «Викинг» в Крыму, который Киев считает «нарушением госграницы».

    Данные о включении Александры Бортич в базу скандального украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и заблокирован в РФ). появились в начале августа, передает РИА «Новости». В качестве причины указали «сознательное нарушение государственной границы Украины» – актриса участвовала в съемках фильма «Викинг» в российском Крыму.

    Сайт «Миротворец» получил известность публикациями персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также граждан, которых он называет «изменниками родины». Весной 2016 года ресурс опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, с указанием контактов, после чего часть из них столкнулась с угрозами.

    Бывший представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала такие действия «тревожным шагом», который усугубляет ситуацию вокруг безопасности журналистов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осуждала публикации «Миротворца» как «прямой призыв к расправе над журналистами». В базе ресурса также фигурируют сведения о ряде российских культурных деятелей и других граждан разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша включили в базу скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец». Российского актера Павла Деревянко занесли в тот же список. Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу за публичную поддержку России.

    Комментарии (4)
    29 августа 2025, 04:55 • Новости дня
    Le Point назвал приоритет Трампа в переговорах по Украине

    Le Point: Приоритет Трампа по Украине – восстановить отношения с Россией

    Le Point назвал приоритет Трампа в переговорах по Украине
    @ Will Oliver/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп с каждым разом дает Москве все больше времени для принятия решения, будто пытаясь навязать ей свое время и ритмы, но из этого ничего не выходит, тем более в отношении украинского конфликта, так как приоритеты у главы Белого дома иные, пишет французский журнал Le Point.

    «Приоритет Трампа – восстановить нормальные отношения с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием в этих отношениях. Но он также знает, что без решения украинского вопроса соглашение с Москвой невозможно», – пишет Le Point со ссылкой на дипломатический источник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Комментарии (2)
    30 августа 2025, 12:28 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль Камышеваху в Донбассе

    Минобороны сообщило об освобождении Камышевахи силами группировки Восток

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска успешно освободили населенный пункт Камышеваха в Донецкой Народной Республике, выбив противника из занимаемых позиций.

    Официальная информация поступила от Министерства обороны, передает РИА «Новости». По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» провели наступательную операцию и заняли Камышеваху в ДНР.

    В сообщении отмечается, что российские военные установили полный контроль над населенным пунктом в результате активных наступательных действий.

    В сводке министерства обороны говорится: «Подразделения группировки войск „Восток“ в результате наступательных действий освободили населенный пункт Камышеваха Донецкой Народной Республики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    За последние сутки украинские силы понесли значительные потери личного состава и военной техники на различных направлениях в зоне спецоперации.

    Украинская группировка войск в Камышевахе оказалась в крайне сложной ситуации после недавних успехов российских войск в Запорожском.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 13:18 • Новости дня
    Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине

    Мерц: Россию надо «вынудить» остановить конфликт на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с очередными критическими заявлениями в адрес России.

    Как пишет Sky News, в своей речи Мерц подчеркнул, что конфликт не завершится, пока Запад не предпримет совместные усилия для того, чтобы Россия, по его словам, не смогла продолжать «эту войну» ни по экономическим, ни, возможно, по военным причинам, передает РИА «Новости».

    Ранее Мерц, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее назвал Россию «хищником у дверей» Европы, заявил, что Германия уже вовлечена в конфликт с Россией из-за якобы предпринимаемых Москвой попыток дестабилизировать ФРГ.

    Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза отмечают значительный дефицит средств для поддержки Киева в 2026 году и обсуждают возможность экспроприации российских активов, находящихся в европейской юрисдикции.

    Комментарии (2)
    30 августа 2025, 10:56 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации наемников из Испании ударами ФАБ-3000

    В Днепропетровской области уничтожена часть испанской роты ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы по меньшей мере 15 иностранных наемников, прибывших из Испании.

    Об уничтожении части роты наемников из Испании в составе ВСУ ударами ФАБ-3000 в Днепропетровской области сообщили российские силовые структуры, передает ТАСС. Удары были нанесены по району села Терновое после получения информации о прибытии туда иностранных боевиков.

    По словам представителей силовых структур, «по району села Терновое после получения информации о переброске испанских наемников были нанесены удары ФАБ-3000, уничтожена часть недавно переброшенной роты».

    Силовики уточнили, что в результате атаки не менее 15 наемников погибли, еще 10 получили тяжелые ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска атаковали временные позиции ВСУ в ДНР, применив ракеты ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань», уничтожив значительное количество техники и личного состава.

    Трехтонная авиабомба ФАБ-3000 полностью разрушила штаб 77-й бригады ВСУ, располагавшийся в подвале школы в селе Лесная Стенка в Харьковской области.

    Вооруженные силы России нанесли авиационные удары по позициям ВСУ в ДНР и Черниговской области, уничтожив пункты временной дислокации и склад БПЛА.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 11:05 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, есть погибший и раненые

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области за сутки зарегистрированы гибель одного и ранения семи человек.

    За последние сутки в Белгородском районе атаки дронов ВСУ пришлись на несколько поселков и сел, в том числе Майский, Малиновку, Октябрьский, Красный Октябрь, Никольское, Отрадное и Таврово. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «В селе Красный Октябрь от удара дрона погиб мирный житель. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали двое мужчин. Они продолжают лечение в областной клинической больнице», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    В Борисовском районе мужчина был ранен из-за детонации FPV-дрона, он находится в больнице. Еще одна женщина получила травмы при атаке дрона на автомобиль на трассе Становое – Новоалександровка, она госпитализирована в городскую больницу Белгорода.

    В Грайворонском округе дрон атаковал автомобиль на коммерческом объекте, пострадали две женщины, одна госпитализирована. В Шебекинском округе дрон ранил мужчину, ему оказана амбулаторная помощь. Также зафиксированы массовые атаки и обстрелы в Валуйском, Волоконовском, Краснояружском районах и в городе Новый Оскол, повреждена железнодорожная цистерна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России перехватило и уничтожило 86 украинских беспилотников самолетного типа над рядом российских регионов и Черным морем. В Головчино двое мирных жителей пострадали после атаки дрона на автомобиль на коммерческом объекте. В поселке Октябрьский Белгородского района двое мужчин пострадали в результате удара FPV-дрона ВСУ по машине.

    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 05:58 • Новости дня
    Диетолог Писарева назвала противопоказания к употреблению инжира
    Диетолог Писарева назвала противопоказания к употреблению инжира
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Витамины, микроэлементы и клетчатка, которая улучшает пищеварение, делают инжир полезным продуктом, но есть и у него и противопоказания, рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

    Прежде всего это сахарный диабет из-за высокого гликемического индекса. Особенно сушеный инжир не рекомендуют при лишнем весе или ожирении из-за высокой калорийности, пояснила она.

    «Это будет способствовать набору веса. При острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта инжир может вызывать слабительный эффект. Также инжир противопоказан при болезни почек, так как содержит щавелевую кислоту», – предупредила Писарева в беседе с радио Sputnik.

    Диетолог добавила, что здоровому человеку в сутки достаточно от 3 до 5 штук инжира. Лучше его употреблять в первой половине дня, чтобы он лучше усвоился.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чрезмерное употребление соли может нарушить питание клеток мозга и повысить риск развития сосудистой деменции, особенно с возрастом, рассказала врач-терапевт и диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.


    Комментарии (0)
    29 августа 2025, 03:56 • Новости дня
    Российским школам запретили нулевые уроки и обучение в три смены

    Tекст: Ирма Каплан

    В российских школах установлен единый распорядок учебного дня с запретом на нулевые уроки и учебу в три смены, сказано в документе ведомства.

    Документ с новыми нормами разработал Минпросвещения России. Согласно обновленным правилам, уроки во всех школах страны должны начинаться не ранее восьми часов утра и заканчиваться не позднее 19 часов при наличии второй смены, передает РИА «Новости».

    Учеба в пятых и девятых классах, а также в классах для детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривается только в первую смену.

    «Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов», – заявил начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

    Он уточнил, что положения документа соответствуют действующим санитарным нормам. Новый учебный год стартует первого сентября и завершится 26 мая.

    Школы смогут выбирать между обучением по четвертям или по триместрам. Необходимые рекомендации уже направлены в российские регионы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр Кравцов заявил об апробации новых правил расчета зарплат учителей.

    Глава учебной части частной школы «ЕГЭ-Центр» Олеся Маерова рассказала, что детское нежелание учиться связано с психологическими и организационными причинами, для их преодоления важна поддержка родителей и сотрудничество с педагогами.

    Комментарии (0)
    30 августа 2025, 13:08 • Новости дня
    Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВСУ ночью

    Стало известно о поражении ключевых предприятий и аэродромов Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли комплексный удар высокоточным оружием по предприятиям ракетной промышленности и аэродромам на Украине, уничтожив все намеченные объекты.

    Массированный удар был совершен силами ВС России по объектам ракетной и авиационной промышленности, а также по военным аэродромам Украины, передает Telegram-канал Минобороны России. Все цели были поражены, заявили в ведомстве.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение подразделениям ВСУ в Сумской области, уничтожив до 185 военнослужащих, две бронированных машины, семь автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Уничтожены радиолокационная станция, склад боеприпасов и четыре склада материальных средств.

    На Харьковском направлении были поражены механизированные и мотопехотные бригады ВСУ в районе Казачьей Лопани и Волчанска. Потери составили до 185 человек и несколько единиц техники.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение, нанеся поражение соединениям ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери противника превысили 270 человек, уничтожены десять бронированных машин, семь артиллерийских орудий, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

    Группировка «Юг» заняла более выгодные позиции, уничтожено свыше 200 военнослужащих, две бронированные машины, девять автомобилей и пять артиллерийских орудий, ликвидированы два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

    Подразделения «Центр» улучшили положение на переднем крае, уничтожив до 405 военнослужащих ВСУ, танк, пять бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения «Восток» освободили населенный пункт Камышеваха в ДНР. Потери противника составили более 250 военнослужащих, две бронированные машины, шесть автомобилей и шесть артиллерийских орудий. В Днепропетровской и Херсонской областях российские войска поразили соединения ВСУ, уничтожив свыше 80 бойцов, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

    Оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам хранения беспилотников и местам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО были сбиты управляемая авиабомба, четыре ракеты «Нептун» и 233 беспилотника. С начала СВО уничтожено 666 самолетов, 283 вертолета, 80 600 беспилотников, 24 878 танков и других бронированных машин, 1 588 РСЗО, 29 088 орудий артиллерии и минометов, 40 681 единица военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате авиаударов по району села Терновое были ликвидированы по меньшей мере 15 иностранных наемников, прибывших из Испании.

    Потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили более 190 человек.

    Штурмовые подразделения ВДВ продвинулись на 200 метров в Юнаковке и заняли два здания, а общее продвижение войск «Север» отмечено сразу на нескольких участках фронта.

    Комментарии (0)
    31 августа 2025, 22:39 • Новости дня
    Дерипаска предложил, как остановить желающих «распотрошить российские активы»

    Tекст: Ирма Каплан

    Уж слишком много желающих распотрошить незаконно замороженные народные российские активы, отметил в Telegram-канале бизнесмен Олег Дерипаска и предложил свой метод того, как это можно было бы остановить.

    «Остановить их сможет только вынесенный российским судом обвинительный приговор, где, кроме срока, должна предусматриваться и конфискация имущества каждого участника – от секретарей, стенографирующих заседания всяких еврокомитетов, и юристов, дающих «ценные» советы, до министров Евросоюза», – написал он.

    Дерипаска отметил, что сейчас это предложение может показаться смешным, но рано или поздно им удастся воспользоваться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Венгрия подала иск в Суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира, оспаривая выплату миллиардов евро помощи Украине.

    Бельгийский премьер Барт Де Вевер заявил о рисках международных последствий и юридической сложности конфискации суверенных активов России в Европе.

    Киев с начала года получил свыше 10 млрд евро от доходов, полученных Евросоюзом от замороженных российских государственных средств.

    Комментарии (2)
    Мировому лидерству России в экспорте пшеницы не страшна даже засуха

    Урожай зерновых и пшеницы радует в этом году аграриев. В прошлом году засуха привела к провальному сбору. Однако в этом году урожай ожидается высоким, даже несмотря на засуху. Ситуация на рынке интересная: урожай вытягивают не традиционные зерновые регионы на юге страны, а совершенно другие. Благодаря чему удается не упасть в зерно лицом? Подробности

    Алиев переписал историю Азербайджана в украинском стиле

    Азербайджанский лидер Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР «оккупацией» и «вторжением русской армии». Это слом того исторического подхода, которого прежде придерживались в Баку, не желая портить отношения с Москвой. Видимо, Алиев считает, что портить больше нечего – и можно пойти по пути Украины. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Поляков пытаются спасти от новой бандеровской угрозы

    Польские власти резко ужесточают политику в отношении Украины. Пока только на уровне президента Кароля Навроцкого и в отношении только тех украинцев, кто переехал в Польшу после начала СВО. Но затем Варшава посягнет на основы украинского национализма, поскольку искренне боится за свое будущее. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Битва титанов: Трамп против Сороса

      «Джордж Сорос и его замечательный радикально левый сын должны быть обвинены по закону… Они нанесли огромный ущерб нашей стране», – призвал президент США Дональд Трамп. Почему он решил бросить вызов Соросу только теперь?

    • Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

      Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

