Минобороны признано потерпевшей стороной по делу о хищении квартир
Минобороны России признано потерпевшей стороной в деле о хищении 12 квартир в столичном районе Новогиреево, ущерб оценивается почти в 1 млрд рублей.
Министерство обороны России признано потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении 12 квартир в Москве, предназначенных для военнослужащих по контракту, передает ТАСС. Как следует из материалов расследования, квартиры расположены на улице Металлургов в районе Новогиреево.
Следователь указывает, что квартиры стали предметом преступного посягательства. В связи с этим на квартиры наложен арест, собственнику запрещено совершать сделки с этим имуществом, а Росреестру – регистрировать такие сделки.
По предварительным данным, сумма ущерба оценивается примерно в 1 млрд рублей. В настоящее время полиция устанавливает личности лиц, причастных к хищению этой федеральной собственности в особо крупном размере. Расследование продолжается, Минобороны официально признано потерпевшей стороной по делу.
Мосгорсуд приговорил двух организаторов и еще 18 участников дела о незаконном отчуждении недвижимости Росгвардии и Минобороны к длительным срокам лишения свободы. Фигуранты были признаны виновными в хищении объектов на сумму свыше 500 млн рублей.