Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).4 комментария
Пассажирам вернувшийся в Шереметьево рейса Москва – Пенза выделили резервный борт
Пассажиры самолета SSJ-100 сообщением Москва – Пенза, который вернулся в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности топливного фильтра, доберутся до города назначения на резервном борту, сообщил в Telegram-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
«Самолет, следовавший из Шереметьево вечерним рейсом Москва – Пенза, в 21.05 произвел посадку на аэродроме вылета Шереметьево из-за выявленной неисправности. В 22 часа из Шереметьево планируется отправка резервного борта, который доставит пассажиров в Пензу», – сообщил он.
Напомним, вечером четверга в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».