Пассажирам вернувшийся в Шереметьево рейса Москва – Пенза выделили резервный борт

Tекст: Ирма Каплан

«Самолет, следовавший из Шереметьево вечерним рейсом Москва – Пенза, в 21.05 произвел посадку на аэродроме вылета Шереметьево из-за выявленной неисправности. В 22 часа из Шереметьево планируется отправка резервного борта, который доставит пассажиров в Пензу», – сообщил он.

Напомним, вечером четверга в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экстренная посадка самолета, летевшего из Москвы в Сочи, произошла из-за задымления в багажном отсеке, заявила авиакомпания «Уральские авиалинии».