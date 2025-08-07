Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана).4 комментария
Вернувшийся из-за возможной неполадки рейс Москва – Пенза сел в Шереметьево
Вечером в столичном аэропорту Шереметьево приземлился рейс Москва – Пенза, который вернулся в город вылета после сигнала о возможных технических неполадках.
По словам представителя авиационных служб, пассажирский SSJ-100, выполнявший рейс Москва – Пенза, вернулся в Шереметьево по причине возможной неполадки, передает ТАСС.
Согласно информации онлайн-табло аэропорта, самолет вылетел из Москвы в 20.08. Решение о возвращении было принято в ходе полета.
По данным сервиса Flightradar, борт развернулся над Рязанской областью примерно через полчаса полета.
Дополнительные детали происшествия пока не раскрывались.
