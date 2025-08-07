В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.4 комментария
Девять пассажирских поездов, курсирующих между разными городами России и Крымом, задерживаются в пути, причем заминки достигают шести с половиной часов.
Девять поездов, курсирующих между материковой Россией и Крымом, опаздывают в пути, передает РИА «Новости». По данным компании «Гранд сервис экспресс», четыре состава задерживаются на подходе к полуострову, еще пять – на обратном пути. В сообщении перевозчика отмечается, что время задержки варьируется от одного до шести с половиной часов.
В числе поездов, следующих на полуостров с задержкой, названы № 173 Москва – Евпатория (отправление 5 августа, задержка 5,5 часов), № 28 Москва – Симферополь (отправление 6 августа, задержка 4 часа), № 179 Санкт-Петербург – Евпатория (отправление 5 августа, задержка 4,5 часа), а также № 474 Смоленск – Симферополь (отправление 5 августа, задержка 1 час).
С задержкой из Крыма идут пять поездов: № 178 Симферополь – Санкт-Петербург (отправление 6 августа, задержка 6,5 часов), № 174 Евпатория – Москва (отправление 6 августа, задержка 5,5 часов), № 92 Севастополь – Москва (отправление 6 августа, задержка 6,5 часов), № 98 Симферополь – Москва (отправление 7 августа, задержка 3,5 часа) и № 76 Симферополь – Омск (отправление 7 августа, задержка 3 часа).
В компании напомнили: «Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути». О причинах задержек перевозчик пока не сообщил.
Ранее в четверг железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» объявил о задержке 11 поездов «Таврия» по направлениям в Крым и из него. На Кубани семь пассажирских поездов задержались из-за дрона.