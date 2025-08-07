Раньше в общественном сознании еще теплилась максима: использование ядерного оружия – недопустимо никогда. И принцип ядерного сдерживания основан на идее гарантированного взаимного уничтожения. Теперь о «ядерке» говорят, как о само собой разумеющимся. И появилось даже это идиотское слово – «ядерка».0 комментариев
На Кубани семь пассажирских поездов задержались из-за дрона
Движение между станциями Величковка и Ангелинская в Краснодарском крае оказалось нарушено из-за инцидента с обломками беспилотника, сообщили в Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).
Причиной транспортного сбоя стало падение обломков БПЛА на железнодорожном участке между станциями Величковка и Ангелинская, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение СКЖД.
Из-за повреждения контактной сети на линии Тимашевская – Разъезд 9 км на участке пропало напряжение, что привело к задержке семи пассажирских поездов. В период восстановительных работ поезда следуют на тепловозной тяге, отмечается в информации Северо-Кавказской железной дороги.
По данным оперативного штаба региона, обломки беспилотника упали во время отражения атаки ВСУ на Краснодарский край. В результате происшествия в поселке Заречном Выселковского района были повреждены два частных дома и автомобиль: в одном доме выбило стекла и повредило стены, во втором – осколками посекло фасад. Также повреждения получил припаркованный рядом автомобиль. На месте работают сотрудники оперативных и специальных служб. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в Волгоградской области из-за падения обломков дрона отменили четыре рейса и задержали еще четыре поезда. До этого падение дрона привело к временной остановке нескольких поездов в Волгоградской области. Еще раньше упавшие на железнодорожную инфраструктуру обломки беспилотника приостановили движение поездов в том же регионе.