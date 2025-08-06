Король Малайзии приехал в Кремль на переговоры с Путиным

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Кремль

Tекст: Денис Тельманов

Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Встреча проходит в рамках первого в истории государственного визита главы Малайзии в Россию с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Султан Ибрагим приехал по приглашению российского лидера. Визит главы Малайзии в Россию продлится с 5 по 10 августа.

Планируется, что на встрече стороны обсудят перспективы развития российско-малайзийских отношений, а также обменяются мнениями по ключевым международным и региональным вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Малайзия в 2024 году получила статус государства – партнера БРИКС и укрепляет взаимодействие с Россией по ключевым вопросам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые продлились около трех часов.

Переговоры Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна запланированы на 7 августа, основное внимание будет уделено развитию сотрудничества и ситуации на Ближнем Востоке.