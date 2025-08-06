Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».3 комментария
Врио главы Новгородской области Дронов поручил создать альтернативу 4G
Жители Новгородской области столкнулись с перебоями мобильного интернета, их необходимо обеспечить стабильным подключением к Сети, заявил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.
Дронов поручил обеспечить альтернативный доступ к интернету через оптико-волоконные линии, написал Дронов в своем Telegram-канале.
Решение связано с жалобами жителей на перебои мобильного интернета в разных округах региона. Дронов отметил, что отключения мобильной связи проводятся ради безопасности граждан.
«Для того, чтобы люди могли элементарно учиться, работать, оплачивать товары и услуги, важно обеспечить гражданам альтернативные каналы подключения к интернету. Поручил специалистам соответствующих ведомств проработать вопрос организации дополнительного покрытия широкополосного интернета через стационарные линии оптико-волоконной связи», – отметил он.
Роспотребнадзор по Новгородской области на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что ведомство также фиксирует обращения граждан по поводу качества связи.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что отключения мобильного интернета в различных регионах, в том числе в отдаленных от линии фронта, обосновываются обеспечением безопасности.