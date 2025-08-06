Перевозчики пожаловались на штрафы из-за глушилок на трассах

Tекст: Алексей Дегтярев

Ассоциация обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверки по фактам установки генераторов радиопомех вдоль дорог, пишут «Известия».

Перевозчики настаивают, что из-за этих устройств сигнал спутниковых навигационных систем и мобильной связи на трассах периодически пропадает, а водители получают автоматические штрафы за якобы отключенные навигаторы.

Президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин заявил, что при потере сигнала от спутников система, взимающая плату за проезд по федеральным дорогам, считает, что водитель сам отключил контроль, и выписывает штраф.

По информации ассоциации, генераторы радиопомех часто устанавливают возле автозаправочных станций, нефтебаз и логистических центров. Эксперты отмечают, что покупка подобных устройств сейчас доступна для всех, а четких нормативов по их использованию не существует.

Директор компании «RuDrones.Беспилотные технологии» Дмитрий Дацыков напомнил, что потеря сигнала сказывается и на жителях близлежащих населенных пунктов.

До этого «Грузавтотранс» уже направлял обращения в Минтранс, правительство и Росавтодор с просьбой приостановить начисление необоснованных штрафов.

Ранее сообщалось, что в России фиксируется снижение продаж тягачей, оно уже привело к резкому удешевлению новой грузовой техники, которую дилеры теперь продают почти на треть дешевле.