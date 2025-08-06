Свое место в мире эфиопы осознают. Когда мы прилетели в Эфиопию, на выходе из аэропорта Аддис-Абебы пожилая дама в платке спросила, из какой мы страны, и, услышав ответ, сразу же сказала: «Ethiopia is a BRICS country».0 комментариев
Горелкин анонсировал запуск «Госуслуг» в МАХ
Зампред комитета Госдумы Горелкин анонсировал запуск «Госуслуг» в МАХ
В ближайшие недели сервис «Госуслуги» станет доступен в национальном мессенджере МАХ, где интеграция уже почти завершена и соответствует требованиям кибербезопасности.
О скором запуске Госуслуг в национальном мессенджере МАХ сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
По его словам, все необходимые ведомственные разрешения были получены еще два месяца назад. Тогда же началось закрытое тестирование сервиса, а Минцифры официально заявило о проработке интеграции Госуслуг и МАХ.
Разработчики подчеркивают, что интеграция практически завершена и соответствует высоким требованиям безопасности, предъявляемым к государственным информационным системам. В частности, особое внимание уделяется защите персональных данных и устойчивости ко взлому.
В работу встроены проактивные меры по кибербезопасности, включая постоянный мониторинг угроз, программу bug bounty, анализ кода с помощью искусственного интеллекта и внедрение антифрод-технологий.
Антон Горелкин отметил, что по его мнению, ни один другой мессенджер на российском рынке не уделяет вопросам безопасности такого внимания, как МАХ. Он связывает активную информационную кампанию против МАХ с опасениями конкурентов уступить рынок национальному сервису.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в национальном мессенджере Мах два канала преодолели отметку в сто тыс. подписчиков. Суммарная аудитория всех каналов Мах достигла одного млн человек.