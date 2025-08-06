Зампред комитета Госдумы Горелкин анонсировал запуск «Госуслуг» в МАХ

Tекст: Елизавета Шишкова

О скором запуске Госуслуг в национальном мессенджере МАХ сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

По его словам, все необходимые ведомственные разрешения были получены еще два месяца назад. Тогда же началось закрытое тестирование сервиса, а Минцифры официально заявило о проработке интеграции Госуслуг и МАХ.

Разработчики подчеркивают, что интеграция практически завершена и соответствует высоким требованиям безопасности, предъявляемым к государственным информационным системам. В частности, особое внимание уделяется защите персональных данных и устойчивости ко взлому.

В работу встроены проактивные меры по кибербезопасности, включая постоянный мониторинг угроз, программу bug bounty, анализ кода с помощью искусственного интеллекта и внедрение антифрод-технологий.

Антон Горелкин отметил, что по его мнению, ни один другой мессенджер на российском рынке не уделяет вопросам безопасности такого внимания, как МАХ. Он связывает активную информационную кампанию против МАХ с опасениями конкурентов уступить рынок национальному сервису.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в национальном мессенджере Мах два канала преодолели отметку в сто тыс. подписчиков. Суммарная аудитория всех каналов Мах достигла одного млн человек.