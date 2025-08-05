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В Мах появились первые каналы со стотысячной аудиторией
В мессенджере Мах каналы Подоляки и Соловьева набрали более 100 тыс. подписчиков
В национальном мессенджере Мах два канала преодолели отметку в сто тысяч подписчиков, а суммарная аудитория всех каналов достигла миллиона.
На канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой» в Мах подписались 130 тыс. пользователей, а канал «Соловьев» собрал аудиторию в 107 тыс. человек. Третьим по популярности стал канал Mash, у которого 93 тыс. подписчиков, передает ТАСС.
Всего в национальном мессенджере Мах функционирует более 100 каналов, а их суммарное количество подписчиков уже превысило 1 млн пользователей. Каналы в Мах начали тестироваться с 14 июля. В тестировании принимают участие блогеры, представители СМИ, известные личности, инфлюенсеры, компании и государственные ведомства.
В настоящий момент пользователи могут подписываться на каналы, ставить реакции на публикации, закреплять интересные каналы в списке чатов, объединять их в папки и настраивать получение уведомлений. В ближайшее время в мессенджере планируется запуск счетчика просмотров, опции комментирования постов, настройки отдельного чата канала и расширенного визуального оформления.
Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство российских граждан выразили поддержку инициативе по созданию национального мессенджера.