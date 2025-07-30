ВЦИОМ: Почти две трети граждан России поддержали создание национального мессенджера

Tекст: Вера Басилая

Более половины опрошенных (58%) сообщили, что знают о разработке этой платформы. Национальным мессенджером правительство определило платформу MAX, призванную заменить несколько приложений за счет широкого спектра услуг в одном сервисе, передает ВЦИОМ.

Пользователи особенно заинтересованы в наличии функций записи к врачу, вызова такси, ИИ-помощника, доступа к госуслугам, покупке билетов и онлайн-заказах.

Согласно опросу, почти две трети опрошенных граждан России (64%) поддержали создание национального мессенджера.

Для 55% пользователей важно, чтобы их данные хранились на российских серверах. Более половины участников опроса ценят высокое качество звонков, удобную отправку файлов и высокий уровень безопасности и приватности.

Молодежь оценила многофункциональность платформы, а пользователи трудоспособного возраста выделяют удобство организации рабочего процесса и мониторинга новостей. Опрос охватил 2001 россиянина старше 18 лет со всей страны.

Опрос проводился 14-15 июля 2025 года. В опросе принял участие 2001 россиянин в возрасте от 18 лет.

Ранее Сбер и VK начали внедрять антифрод-систему для защиты пользователей цифровой платформы MAX.

Правительство определило платформу MAX национальным мессенджером, и соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.