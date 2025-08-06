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Из-за скандала с послом Германии арестованы счета грузинской оппозиционной партии
Банковские счета оппозиционной грузинской партии «Лело – Сильная Грузия» арестованы на фоне скандала с арендой послом Германии Петером Фишером жилья у семьи лидера данной политической организации банкира Мамуки Хазарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об аресте счетов сообщил генсек «Лело» Ираклий Купрадзе, который обвинил в происходящем «правящий режим российского образца».
Тем временем Антикоррупционное бюро Грузии в среду заявило, что изучает декларацию о доходах и имущественном положении бывшего депутата Мамуки Хазарадзе.
«Особый интерес представляет то обстоятельство, почему в декларации не отражено соглашение члена семьи Хазарадзе (супруги) с послом Германии. Важно выяснить, было ли это сделано целенаправленно, чтобы утаить доходы, насколько это соответствует законам», – отмечает Антикоррупционное бюро.
Ранее Служба доходов Грузии начала изучать возможные нарушения послом Германии Петером Фишером правила аренды жилья у одного из лидеров оппозиции Мамуки Хазарадзе.
Представители правящей «Грузинской мечты» обвинили посла Германии в Грузии Петера Фишера, который регулярно критикует власти страны, в «политической коррупции».
Фишер регулярно говорит о том, что Грузия «отступила от демократии», он в том числе критикует грузинские законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским, запрещено в России). В этой связи Петер Фишер подчеркивает, что политика Грузии не соответствует критериям страны-кандидата в Евросоюз.