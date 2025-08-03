Посла Германии в Тбилиси уличили в аморальном поведении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Комментируя расследование телекомпании «Рустави-2» о том, что Фишер снимает дом, принадлежащий семье одного из лидеров оппозиции, банкира Мамуки Хазарадзе, парламентарий назвал это «как минимум аморальным».

По его словам, «Хазарадзе и Фишер обязаны в кратчайшие сроки объясниться, так как происходящее несет признаки политической коррупции».

«Посол Германии снимает жилье у одного из лидеров оппозиции. Это уже аморально. Кроме того, согласно данным журналистов, нет соответствующего арендного соглашения. Это скандал», – сказал Рати Ионатамишвили.



Его коллега по парламенту Георгий Вольский заявил, что «происходящее становится еще одним примером неуважительного отношения посла Германии к Грузии». «Посол Германии регулярно нарушает дипломатический и политический этикет», – заявил этот депутат.

По его словам, посол Германии «снимает квартиру у оппозиционера, выражает ему политическую поддержку». «Это политическая коррупция», – сказал Георгий Вольский.



Фишер регулярно говорит о том, что Грузия «отступила от демократии», он в том числе критикует грузинский законы о прозрачности иностранного финансирования и о запрете пропаганды ЛГБТ. В это связи Петер Фишер утверждает, что политика Грузии не соответствует критериям страны-кандидата в Евросоюз.



«Общественность Грузии имеет право знать, почему посол, который так переживает за оппозицию, снимает жилье у одного из лидеров оппозиции. Тут могут быть специфические риски», – сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Он назвал Хазарадзе «экстремистским радикальным политиком, в том числе по немецким дефинициям».

Ранее посла Евросоюза в Грузии обвинили в поддержке «проевропейского насилия».



