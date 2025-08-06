«Битцевский маньяк» Пичушкин обжаловал отказ в переводе в колонию ближе к Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Апелляционную жалобу зарегистрировали 4 августа, сообщает РИА «Новости». Пичушкин, осужденный к пожизненному заключению как «Битцевский маньяк», просил суд перевести его из колонии «Полярная сова» в Харпе Ямало-Ненецкого автономного округа в учреждение, расположенное ближе к Москве, мотивируя это тяжелыми климатическими условиями и ухудшением здоровья.

В суде он также требовал взыскать с ФСИН 100 тыс. рублей компенсации за моральный ущерб, заявив о заболевании системы кровообращения второй степени. Заседание проходило в режиме видеосвязи, а сам Пичушкин настаивал на закрытом характере процесса из-за широкого интереса СМИ к его личности и делу.

Мать осужденного присутствовала на процессе и выступала против присутствия прессы, отказавшись отвечать на вопросы журналистов. После оглашения решения суда она агрессивно отреагировала на попытку журналиста взять комментарий.

В ФСИН ранее пояснили, что оснований для перевода Пичушкина не было выявлено, поэтому его прошение было отклонено, что и стало поводом для обращения в суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Битцевский маньяк» потребовал 100 тыс. рублей компенсации от ФСИН. Суд отказал осужденному в переводе из колонии «Полярная сова» ближе к Москве. Преступник ранее решил подать в суд на ФСИН.