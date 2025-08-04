Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.0 комментариев
Ростех: За рубежом заинтересовались машиной «Стена»
Ростех: За рубежом проявили интерес к спецмашинам «Стена» для разгона беспорядков
Концерн «Калашников» отметил положительные отзывы российских заказчиков и растущий интерес иностранных компаний к машине «Стена» для пресечения массовых беспорядков.
Как передает ТАСС, в концерне «Калашников» сообщили о неоднократных положительных отзывах о комплексе «Стена» среди российских и зарубежных заказчиков.
В сообщении компании говорится: «Специализированный комплекс неоднократно получал положительные отзывы заказчиков. Интерес к изделию проявляют также иностранные партнеры».
Производитель отгрузил третью партию машин «Стена» в рамках контракта, заключенного в декабре 2023 года. Комплекс предназначен для быстрого реагирования и создания препятствий при массовых беспорядках, его можно привести в рабочее состояние менее чем за пять минут.
Система «Стена» оснащается оборудованием для пожаротушения, видеонаблюдения, а также средствами звукового и светового воздействия. Базовое шасси позволяет оперативно развернуть ограждение и выполнить профильные задачи по охране общественного порядка.
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