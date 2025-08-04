Ростех: За рубежом заинтересовались машиной «Стена»

Ростех: За рубежом проявили интерес к спецмашинам «Стена» для разгона беспорядков

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, в концерне «Калашников» сообщили о неоднократных положительных отзывах о комплексе «Стена» среди российских и зарубежных заказчиков.

В сообщении компании говорится: «Специализированный комплекс неоднократно получал положительные отзывы заказчиков. Интерес к изделию проявляют также иностранные партнеры».

Производитель отгрузил третью партию машин «Стена» в рамках контракта, заключенного в декабре 2023 года. Комплекс предназначен для быстрого реагирования и создания препятствий при массовых беспорядках, его можно привести в рабочее состояние менее чем за пять минут.

Система «Стена» оснащается оборудованием для пожаротушения, видеонаблюдения, а также средствами звукового и светового воздействия. Базовое шасси позволяет оперативно развернуть ограждение и выполнить профильные задачи по охране общественного порядка.

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