Чемезов: Бронированный грузовик «Нерусса» запустили в серийное производство

  • Новость часаЧемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Офис Зеленского объявил войну истории Древней Руси
    США сообщили о начале испытаний гиперзвукового оружия
    Экономист назвал действенные способы ответа Словакии Украине на блокировку транзита нефти
    Маск пошутил о сотне биологических детей Дурова
    Российские войска освободили Ленинское в ДНР
    Протесты охватили большую часть Венесуэлы
    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    Кремль прокомментировал «непомерный» госдолг США
    Набиуллина предложила ввести «период охлаждения» по подозрительным кредитам
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

    14 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Русских тоже надо защищать

    Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

    7 комментариев
    30 июля 2024, 14:36 • Новости дня

    Чемезов: Бронированный грузовик «Нерусса» запустили в серийное производство

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бронированный грузовик, предназначенный для транспортировки специальных и опасных грузов, разработали в Ростехе, он получил название «Нерусса», сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе доклада президенту Владимиру Путину.

    Машина «Нерусса» была представлена в 2023 году, это новая разработка, она представляет собой бронированный грузовик для перевозки специальных и опасных грузов, сказал Чемезов, передает ТАСС.

    Уже началось серийное производство этого броневика.

    Также глава госкорпорации отметил, что выпущено уже более 1 тыс. новых защищенных автомашин 3-СТС «Ахмат», они хорошо себя зарекомендовали. Их разработали на предприятии «Ремдизель» в 2023 году.

    Первые 10 машин подарили подразделениям чеченских бойцов.

    Чемезов в ходе доклада президенту отмечал, что в зоне СВО себя зарекомендовали дроны Ростеха «Суперкам».

    28 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, случайно разбившего бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе после Главного военно-морского парада в Петербурге, сообщили СМИ.

    Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, прибывших в РФ по случаю Дня ВМФ, а также командующих морскими силами дружественных стран, в частности Азербайджана, Алжира, Вьетнама, Гвинеи, Джибути, Египта, Камеруна, Намибии, Катара, пишет «Московский комсомолец».

    После того, как Путин поздравил иностранных моряков с праздником и поблагодарил за участие в мероприятии, гостям стали разносить шампанское. Один из иностранцев случайно разбил бокал. Громкий стук привлек внимание президента. Увидев, что гость пытается собрать осколки с паркета, Путин его остановил. «У нас не принято, это на счастье», – пояснил он.

    Ранее Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге.

    Коментарии (20)
    29 июля 2024, 18:51 • Новости дня
    В Госдуме решили увеличить срок службы в армии для новых россиян

    В Госдуме решили увеличить срок службы в армии для новых россиян до двух лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Государственной думе на рассмотрение взят проект поправок об увеличении срока срочной службы в армии для новых российских граждан, а также о повышении призывного возраста для них, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

    Инициатива предлагает усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России, для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Поправку планируют рассмотреть до конца весенней сессии. Эта сессия продлится до 4 августа.

    Коментарии (29)
    28 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    Путин обратил внимание на заявления администрации США и правительства Германии о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в Германии. «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», – отметил российский лидер.

    «Ситуация напоминает события времен холодной войны», – добавил он. По его словам, в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты, а полетное время к целям на нашей территории составит порядка 10 минут, пишет ТАСС.

    Глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

    Коментарии (21)
    28 июля 2024, 15:55 • Новости дня
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    Эксперт: Россия ответит на размещение американских ракет в ФРГ гиперзвуком
    @ army.mil

    Tекст: Евгений Поздняков

    Недружественные действия США и Германии могут спровоцировать Россию на дополнительное размещение гиперзвуковых ракет. При этом идея превращения ФРГ в игрушку в руках Вашингтона потенциально способна вызвать недовольство внутри немецкого общества, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ.

    «Размещение американских ракет в Германии рискует стать значительной угрозой безопасности России. Поэтому Москва намерена решительно ответить на враждебные действия западного лагеря. Скорее всего, речь идет об усилении контура нашей защиты гиперзвуковыми системами. В этой сфере мы до сих пор сохраняем лидирующие международные позиции», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «Данные технологии позволяют наносить ответные удары с невероятной скоростью. Кроме того, их показатели точности заметно превосходят аналогичные характеристики традиционных вооружений. Возможности перехвата подобных боеголовок крайне невелики. То есть Россия способна выдвинуть к своим границам по-настоящему грозную силу», – отмечает он.

    «Не стоит забывать и о возможностях флота. Наши корабли обладают возможностью переносить ракеты значительной мощности. Их конструкция позволяет наносить серьезные повреждения как морским, так и наземным целям. Поэтому сочетание гиперзвуковых орудий и ВМФ рискует стать значительным вызовом для западных государств», – считает он.

    «Однако настойчивость, с которой Москва комментирует инициативу Германии по размещению американских вооружений, может создать волну недовольства среди немецкого общества. Идея о превращении ФРГ в игрушку в руках Вашингтона многих не устраивает. Вполне возможно, что их недовольство может и переубедить Олафа Шольца», – заключил Козюлин.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет готова ответить на развертывание вооружений США в ФРГ. Об этом он сообщил в ходе Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге. Президент подчеркнул, что действия западных государств значительно угрожают безопасности РФ.

    По его словам, в случае осуществления планов Вашингтона и Берлина, в зону досягаемости боеголовок попадут важные российские объекты государственного и военного управления. Таким образом, Москва, отвечая на недружественные шаги, будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

    Путин добавил, что ситуация напоминает ему события времен холодной войны. При этом разработка ряда систем РСМД уже находится на завершающей стадии. Россия будет принимать зеркальные меры, с учетом действий США и их сателлитов. Слова президента также подтвердил и его помощник Николай Патрушев.

    Напомним, в начале июля США и Германия в совместном заявлении сообщили о том, что развертывание американских дальнобойных огневых средств в ФРГ начнется в 2026 году. Об этом писало издание Reuters. Подобными действиями Вашингтон намерен продемонстрировать приверженность НАТО в деле усиления европейской обороны.

    При этом «эпизодическое развертывание» станет подготовкой к более долгосрочному размещению ударных систем, которые будут включать в себя гиперзвуковые мощности и крылатые ракеты Tomahawk. На этом фоне сразу четыре страны ЕС договорились о собственной разработке РСМД, в их числе Франция, Германия, Италия и Польша.

    В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц в эфире телеканала Phoenix заявил, что условием для отмены решения о размещении американских вооружений в США может стать прекращение Россией боевых действий на Украине. Глава МИД Сергей Лавров на этом фоне подчеркнул, что глава правительства Германии известен «простодушными заявлениями».

    Коментарии (6)
    28 июля 2024, 13:06 • Новости дня
    Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
    Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудничество военных разных стран свидетельствует об их стремлении к миру, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если военные люди, тем более люди с особым характером – военные моряки, собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», – передает ТАСС слова Путина на встрече с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании Дня ВМФ России.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

    Коментарии (6)
    29 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на высший пост в Боливарианской республике, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравление Путина опубликовано в Telegram-канале Кремля. В нем российский лидер отметил, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства.

    «Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», – говорится в поздравлении.

    Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Он также заключил, что Мадуро всегда желанный гость на российской земле.

    Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.

    При этом оппозиция Венесуэлы отказалась признавать победу Мадуро на выборах. А в США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа». Аргентина также не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство якобы проиграло выборы, заявил президент страны Хавьер Милей. Перу и Коста-Рика тоже отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.

    Коментарии (5)
    28 июля 2024, 12:55 • Новости дня
    Патрушев подтвердил работу над ударными системами для ответа на размещение ракет США в Германии

    Патрушев: Россия ведет работу над ударными системами для ответа на размещение ракет США в Германии

    Патрушев подтвердил работу над ударными системами для ответа на размещение ракет США в Германии
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа над ударными системами для ответа на размещение ракет США в Германии идет и будет выполнена в срок, заявил помощник президента России Николай Патрушев в эфире Первого канала.

    Как сказал Патрушев, комментируя слова президента Владимира Путина о разработке ударных систем, которые станут ответом на размещение ракет США в Германии, разработка действительно ведется и все работы будут выполнены в срок, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.

    Коментарии (4)
    28 июля 2024, 12:35 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
    Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России.

    Патриарх Кирилл отслужил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре.

    По его словам, в день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы молимся особенно за нашего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». «Сегодня его день ангела. Это – по-настоящему первый православный президент», – сказал он после литургии в Александро-Невской лавре.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством.

    Коментарии (27)
    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

    Коментарии (0)
    28 июля 2024, 10:59 • Новости дня
    Путин прибыл на парад ВМФ России в Санкт-Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает источник с места событий.

    Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной части. К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, сообщил источник РИА «Новости».

    Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

    Праздничные мероприятия завершатся вечером праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 03:22 • Новости дня
    Кубинцы выстроились в длинную очередь на российский корабль «Неустрашимый»

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы выстроились в длинную очередь, чтобы подняться на российский сторожевой корабль «Неустрашимый», прибывший в субботу в порт Гаваны, передает РИА «Новости».

    Жительница Гаваны Эулалия Домингес отметила дисциплину на военном корабле, и гостеприимство российских моряков.

    «Российские моряки нас встретили, как будто мы у себя дома», – рассказала РИА «Новости» жительница Гаваны Эулалия Домингес.

    Бывший военный Эрмес Диас признался, что пришел поздравить моряков с Днем военно-морского флота России, который также отмечают в Гаване.

    Кубинцы, которые не успели побывать на «Неустрашимом» в понедельник смогут попасть на учебное судно «Смольный».

    Ранее корабельная группа Балтийского флота Военно-морского флота РФ, в число которой входят учебное судно «Смольный», патрульный катер «Неустрашимый» и танкер «Ельня», в субботу прибыли в Гавану. Отряд кораблей Балтийского флота пробудет на Кубе до 30 июля.

    Напомним, ранее отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня находился в порту Гаваны с официальным визитом, в составе отряда были фрегат «Адмирал Горшков», АПЛ «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

    Коментарии (0)
    28 июля 2024, 11:43 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми ракетами
    Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми ракетами
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    «Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что военно-морское образование в России сохраняет традиции и лучшие качества моряков, а также в целом одно из лучших и прогрессивных.

    По его словам, российских моряков отличает «поистине священное отношение к Родине, их самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству», они сохраняют «неизменную крепость духа, дисциплину и выучку», пишет ТАСС.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

    Песков: Путин обсудил с Лукашенко торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

    Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на переговорах все вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в частности, торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, передает ТАСС.

    «Весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», – сказал Песков.

    Ранее президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко договорились к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится осенью, закрыть все проблемные вопросы и по линии совбезов, и по темам правительства.

    Коментарии (0)
    28 июля 2024, 12:51 • Новости дня
    Путин встретился с иностранными гостями парада ВМФ в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщили СМИ.

    Отмечается, что встреча проходит в здании Адмиралтейства, передает РИА «Новости». Делегации иностранных государств регулярно бывают на параде ВМФ.

    Ранее Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

    Коментарии (0)
    29 июля 2024, 18:14 • Новости дня
    Эксперт назвал беспрецедентными масштабы жилищного строительства в ДНР

    Малькевич: В Донбассе идет самая масштабная стройка нашего времени

    Эксперт назвал беспрецедентными масштабы жилищного строительства в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия, несмотря на боевые действия, ведет сейчас масштабное жилищное строительство в ДНР и воссоздает практически с нуля инфраструктуру региона. При этом республика уже значительно повысила уровень отчислений в федеральный бюджет, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

    «Обеспечение безопасной и комфортной жизни в Донбассе – это приоритет России. Поэтому в регионе, несмотря на боевые действия, идет самая масштабная стройка нашего времени, вся инфраструктура создается почти с нуля», – рассказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    По его словам, Донбасс для президента России – зона личной ответственности. «Путин всегда на связи с регионом, следя за восстановлением целых городов, строительством и ремонтом социальных учреждений, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Я только в этом году был в ДНР раз десять и лично вижу беспрецедентные темпы строительства», – сказал он.

    «Важнейшая задача на будущее – это устранение военных угроз, а также экономическая интеграция и развитие Донбасса. У региона огромные перспективы, серьезный потенциал в промышленности и сельском хозяйстве», – отметил собеседник. Он также добавил, что в этом году ожидается 30% рост отчислений региона в федеральный бюджет.

    «При этом Россия всегда помогала Донбассу начиная с 2014 года. Сегодня идет активная работа по интеграции ДНР в правовое, социальное и экономическое пространство страны. В целом же восстановление новых регионов – это яркий символ созидательного характера народа России», – подчеркнул Малькевич.

    В понедельник президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудив социально-экономическое развитие региона, уровень жизни в котором нужно повысить до среднероссийских показателей к 2030 году.

    «Интеграционные процессы продолжаются, и есть уже определенные достижения. И характерно об этом могут говорить поступления в бюджет – как налоговые, так и неналоговые. Если за прошлый год 54 млрд поступило в бюджет – и это в два раза превысило наши планы на начало года, – сегодня можно говорить, что уже за первое полугодие в бюджет поступило практически 33 млрд», – сказал Пушилин. По его словам, это дает основание рассчитывать, что к концу года республика выйдет на более 70 млрд поступлений в бюджет, что на на 30% больше, чем в прошлом году.

    «Что касается строительства. Сейчас это, скажем так, локомотив в развитии нашей экономики – объективно, потому что стройка развернута очень серьезная. Мы все-таки делаем акцент на строительство коммерческого жилья и за внебюджетные средства. Соответственно, ваше решение по двухпроцентной льготной ипотеке приносит свои результаты», – сообщил он Путину. Глава региона рассказал, что если раньше инвесторы с опаской заходили в регион, то теперь среди них наблюдается конкуренция за новые площадки на территории Донецка, Макеевки, Енакиево. «Нам приходится выбирать, смотреть, сравнивать проекты», – пояснил Пушилин.

    В то же время Путин обратил внимание на аварийное жилье и водоснабжение в ДНР, так как почти треть жилья в ДНР является аварийным. Это связано не только с боевыми действиями, но и с тем, что жилой фонд находился десятилетиями без ремонта. «На эти темы вас прошу обратить внимание и обращаю всегда внимание правительства», – подчеркнул глава государства.

    Коментарии (0)
    Главное
    Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ
    Японский депутат назвал цель визита в Москву
    Морпеха из США осудили в России за участие в боевых действиях на Украине
    Участница олимпийской пародии на «Тайную вечерю» пожаловалась на травлю
    Итальянский журналист объяснил просьбу убежища в России
    Собянин переименовал станцию «Коммунарка» метро Москвы
    По факту массового нарушения миграционного законодательства в Одинцово завели дело

    Китай и Европа покупают все больше российского газа

    Газпром хвастается новым рекордом поставок газа в Китай. При этом не только Китай, но и Европа в этом году покупает больше российского газа. Почему наблюдается такой ажиотажный спрос на газ из России и что может затормозить наш газовый экспорт? Подробности

    Перейти в раздел

    Офис Зеленского объявил войну истории Древней Руси

    В Киеве задержали ученого Алексея Толочко. Его обвинили в том, что он якобы «фальсифицирует исторические факты в пользу России». По мнению экспертов, работы автора представляли угрозу для офиса Зеленского, поскольку отражали истинное прошлое Руси, контрастирующее с воззрениями сегодняшних властей в Киеве. Подробности

    Перейти в раздел

    Ключевой эксперимент открывает новую эру в истории российских БПЛА

    Даже действующая российская спутниковая группировка, как неожиданно выяснилось, обеспечивает возможность удаленного управления беспилотниками. Российским инженерам удалось сделать первый шаг к созданию системы, подобной американской SpaceX, и в какой-то степени даже лучшей. Как это произошло и какие еще возможности это даст? Подробности

    Перейти в раздел

    Провал железных дорог Франция прикрывает «русскими диверсантами»

    «Эти действия направляются Россией», таков «излюбленный метод действия русских», заявляют во Франции, имея в виду недавнюю серию диверсий на железной дороге. Парадокс в том, что эти публичные обвинения опровергаются самой же французской полицией. Кто на самом деле является главным подозреваемым в срыве движения французских железных дорог? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      СВО стала лучшим ревизором для Минобороны

      Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

      5 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Франция конвертировала свою культуру в похабство

      Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

      14 комментариев
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Русских тоже надо защищать

      Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • «Эта церемония сказала о Франции все»

      Мэр Парижа Анн Идальго прокомментировала скандальную церемонию открытия Олимпиады–2024. «Эта церемония сказала о нас все, – подчеркнула политик. Как ни странно, такое объяснение парижскому шабашу имеет право на существование.

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............