Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.2 комментария
В Госдуме назвали допустимую стоимость подарка учителю в России
Депутат Буцкая назвала допустимую стоимость подарка учителю в России
В преддверии нового учебного года родители получили напоминание о максимально возможной сумме подарка педагогам.
Размер стоимости подарка для учителей не должен превышать 3 тыс. рублей, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС.
Буцкая отметила: «В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей. Там немного по-другому сформулировано – что подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тыс. рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно».
Депутат уточнила, что подарки могут быть не только цветами, но и полезными материалами для работы с детьми, если с учителем сложились хорошие отношения. Буцкая рекомендовала обязательно сохранять чек или фотографию покупки, чтобы избежать спорных ситуаций, связанных с подозрениями в превышении лимита стоимости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в российских школах установили единый распорядок учебного дня.