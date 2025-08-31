Песков сообщил о возможной встрече Путина и Алиева в рамках ШОС

Tекст: Ольга Иванова

Возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева на полях саммита ШОС в Китае допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». Он сообщил журналистам, что пока встреча не состоялась, однако надеется на возможность провести беседу завтра.

Песков заявил: «Нет, пока не было. Мы надеемся, что все-таки они будут иметь возможность завтра на полях заседания ШОС пересечься. По крайней мере, такая возможность у них будет».

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине, где лидеры обсуждают вопросы региональной безопасности и сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует провести встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо во время пребывания в Тяньцзине.

Президент России начал серию двусторонних переговоров в Китае, первой из которых была встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.